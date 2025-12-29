Disa palestinezë të plagosur në sulmet izraelite në kampin e refugjatëve në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Tre palestinezë u plagosën sot në sulmet izraelite në Rripin e Gazës, duke shënuar shkeljen e fundit të marrëveshjes së armëpushimit.
Një burim mjekësor tha për Anadolu se tre persona u plagosën nga sulmet izraelite që goditën kampin perëndimor të refugjatëve Jabalia, i cili tashmë ka pësuar dëme të mëdha nga bombardimet e mëparshme.
Nuk u dhanë detaje të mëtejshme në lidhje me gjendjen e të plagosurve.
Sulmi izraelit shënjestroi një zonë nga e cila forcat ushtarake janë tërhequr sipas marrëveshjes së armëpushimit, thanë dëshmitarët për Agjencinë Anadolu.
Sipas dëshmitarëve, sulmet izraelite shënjestruan zona në Gazën veriore, kampin e refugjatëve Bureij në qendër dhe qytetin Rafah në jug.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 71.200 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.200 të tjerë në Gaza që nga tetori 2023 në një sulm brutal që e la edhe enklavën në rrënoja.