Disa persona sulmohen me thikë në një fabrikë të gomës në Japoninë qendrore

Disa persona janë sulmuar me thikë në një vend pune në Japoninë qendrore, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi në një fabrikë në rajonin Shizuoka, thanë autoritetet lokale.
Siç raportoi Kyodo News, autoritetet thanë se “një telefonatë emergjente u pranua rreth orës 4:30 pasdite me kohën lokale se pesë ose gjashtë persona janë sulmuar me thikë në një fabrikë gome në Yokohama, Mishima”.
Agjencitë e zbatimit të ligjit kanë arrestuar sulmuesin e dyshuar, ndërsa një hetim është duke u zhvilluar.
Sipas transmetuesit publik NHK, të paktën 14 persona u plagosën gjatë incidentit të sulmit me thikë.