“Disa të vrarë ose të plagosur” nga të shtënat pranë një plazhi në Kaliforni

Disa persona janë vrarë ose janë plagosur nga të shtënat pranë plazhit Moss Landing State Beach në Kaliforni, transmeton Anadolu.
Duke cituar Zyrën e Sherifit të Qarkut Monterey, transmetuesi lokal ABC7 raportoi se të shtënat ndodhën pak pas mesnatës në një rrugë që të çon drejt plazhit në Qarkun Monterey, përgjatë bregdetit qendror të Kalifornisë, në jug të San Franciskos.
Policia e Parqeve Shtetërore të Kalifornisë mbylli rrugën dhe plazhin, ndërsa autoritetet po hetojnë incidentin.
Zyrtarët thanë se nuk kishte kërcënim aktiv për komunitetin.
Numri i saktë i personave të vrarë ose të plagosur dhe rrethanat e të shtënave nuk dihen ende.