Dita Flamurit dhe e Pavarësisë e Shqipërisë u festua me një aktivitet në Ankara

Me rastin e Ditës së Flamurit dhe të Pavarësisë të Shqipërisë, në kryeqytetin e Turqisë, Ankara, është mbajtur një aktivitet, raporton Anadolu.
Zëvendësministri i Punëve të Jashtme dhe kreu i sektorit për Bashkimin Evropian (BE), Ambasadori Mehmet Kemal Bozay, Ambasadorja e Shqipërisë në Ankara, Blerta Kadzadej dhe të ftuar të tjerë morën pjesë në pritjen e mbajtur në një hotel në Ankara.
Aktiviteti filloi me intonimin e himneve kombëtare të të dy vendeve.
Në fjalën e tij, Bozay tha se ndihet i kënaqur për pjesëmarrjen në aktivitet me rastin e ditës kombëtare të Shqipërisë dhe përmendi lidhjet historike të rrënjosura thellë midis Turqisë dhe Shqipërisë.
Duke kujtuar se marrëdhëniet dypalëshe arritën nivelin e partneritetit strategjik në vitin 2011, Bozay tha: “Ne po përpiqemi të zhvillojmë marrëdhëniet tona në të gjitha aspektet dhe të vazhdojmë përpjekjet tona për të forcuar më tej bashkëpunimin tonë dypalësh ekonomik, kulturor dhe rajonal”.
“Në fushën ekonomike, vendi ynë ka qenë investitori më i madh në Shqipëri gjatë dy viteve të fundit”, tha Bozay, duke shtuar se më shumë se 800 kompani turke operojnë në Shqipëri.
Duke iu referuar bashkëpunimeve kulturore midis dy vendeve, Bozay shpjegoi se ura e solidaritetit midis dy popujve është e dukshme pas fatkeqësive natyrore.
“Përveç marrëdhënieve tona dypalëshe, ne ruajmë bashkëpunim të ngushtë në organizatat ndërkombëtare rajonale dhe globale, anëtarë të të cilave jemi. Ky bashkëpunim midis vendeve tona shërben si një spirancë stabiliteti jo vetëm për Turqinë dhe Shqipërinë, por edhe për rajonin tonë dhe më gjerë”, shtoi Bozay.
– Një aktor i rëndësishëm në sigurimin e paqes dhe stabilitetit në rajon
Ambasadorja Kadzadej tha se festojnë 113-vjetorin e pavarësisë së vendit të saj.
“Përkujtojmë edhe kontributet e çmuara të Forcave të Armatosura Shqiptare”, tha Kadzadej, duke shpjeguar se Forcat e Armatosura Shqiptare kanë qenë një nga shtyllat e stabilitetit të shtetit shqiptar për më shumë se një shekull.
Kadzadej theksoi se vendi i saj vazhdon të jetë një aktor i rëndësishëm i paqes dhe stabilitetit në rajon dhe se kontribuon në mënyrë aktive për paqen në Evropë dhe në botë.
“Reformat tona në fushat e drejtësisë dhe institucioneve demokratike, si dhe transformimet tona sociale dhe ekonomike na sjellin më afër të ardhmes sonë evropiane”, tha Kadzadej, duke ndarë informacion në lidhje me marrëdhëniet tregtare midis dy vendeve.