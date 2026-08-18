Diversionet izraelite për ta distancuar Arabinë Saudite nga Pakistani dhe Turqia pas Marrëveshjes së Mekës

Frika e një shteti me tipare naziste që ekziston nga përçarja e botës islame në Lindjen e Mesme
Qarqet politike dhe të sigurisë izraelite vazhdojnë të monitorojnë nga afër Marrëveshjen e Mekës, ndërsa perspektivat për normalizimin e marrëdhënieve saudite me Tel Avivin po zvogëlohen, mes thirrjeve për të zvogëluar ndikimin e Pakistanit dhe Turqisë në favor të Uashingtonit dhe Tel Avivit.
Shay Gal, themelues dhe drejtor i Strategjisë Ndërkombëtare të Linjës së Shtetit, një institut që punon me qeveritë, institucionet dhe vendimmarrësit për çështje strategjike, të sigurisë, të rrezikut dhe vendimtare në fusha komplekse, deklaroi se “Marrëveshja e Mekës solli Turqinë dhe Pakistanin në zemër të Arabisë Saudite, duke u dhënë atyre tregje, kapital, prodhim, mirëmbajtje dhe status në këmbim të garancive”.
Në një artikull të botuar në portalin izraelit Walla, Shay Gal theksoi se “Tel Avivi dhe Riadi ndajnë një front të përbashkët: Irani dhe përfaqësuesit e tij, nga huthitët jemenas dhe milicitë pro-iraniane në Irak deri te Hezbollahu. Në ditët pas marrëveshjes, huthitët jemenas vazhduan të sulmonin infrastrukturën e naftës saudite.”
Gal shpjegoi se “Rijadi tashmë po përfiton nga prania e fuqisë izraelite në rajon. Izraeli është i integruar në sistemin rajonal të paralajmërimit të hershëm dhe mbrojtjes dhe në sistemin e Komandës Qendrore të SHBA-së, duke shkëmbyer inteligjencë me Arabinë Saudite. Ky sistem është i lidhur me radarë, sensorë, imazhe ajrore dhe komunikime të sigurta, dhe pas tij veprojnë shtresa të tjera, vetë zbulimi i të cilave dëmton qëllimin e tij.”
Përveç shqetësimeve të sigurisë dhe ushtarake, Marrëveshja e Mekës mund ta pengojë Izraelin të angazhohet në korridoret tokësore të rajonit.
Ai theksoi se “Mbretëria është një fuqi e madhe arabe me të cilën Izraeli ende nuk ka vendosur marrëdhënie të hapura. Ajo ka energjinë, kapitalin, pozicionin gjeografik dhe legjitimitetin arab të nevojshëm për rendin rajonal. Në mbrëmjen e 7 tetorit, u zhvilluan negociata për një marrëveshje që kombinon njohjen e Izraelit me një kornizë sigurie të SHBA-së, komponentë ekonomikë dhe një komponent kyç civil. Një muaj para sulmit, samiti i G20 në Nju Delhi nisi Korridorin Ekonomik Ndërkombëtar (IMEC), i cili lidh Indinë me Evropën nëpërmjet Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabisë Saudite, Jordanisë, Izraelit, Qipros dhe Greqisë.”
Shay Gal argumenton se “normalizimi nuk është një çmim që Riadi po i ofron Izraelit, por më tepër një zëvendësim i varësisë së tij nga Turqia dhe Pakistani me një shtyllë sigurie amerikane, thellësi strategjike izraelite dhe ndikim indian”, dhe një lidhje evropiane nëpërmjet Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë (IMEC). Kjo është në përputhje me Vizionin Saudit 2030 dhe qëndron brenda një strategjie të madhe për të diversifikuar ekonominë dhe për ta transformuar Mbretërinë në një qendër për investime, industri dhe logjistikë. Prania e një objekti bërthamor civil saudit nën mbikëqyrjen e SHBA-së i shërben interesave izraelite, në këmbim të heqjes së Turqisë dhe Pakistanit nga sfera e tyre e ndikimit në Mbretëri. /tesheshi