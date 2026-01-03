Dizajneri i McLaren F1 thotë se makinat moderne po përkeqësohen, e assesi të përmirësohen

Pak dizajnerë automobilash kanë aq besueshmëri sa Gordon Murray, dhe vlerësimi i tij për automjetet e sotme mbetet pa kursim i drejtpërdrejtë.
Krijuesi i McLaren F1 dhe kreu i Gordon Murray Automotive ka kaluar më shumë se gjashtë dekada duke projektuar makina rreth efikasitetit, lehtësisë dhe paketimit inteligjent.
Në një intervistë me CarBuzz, Murray argumentoi se makinat moderne janë larguar nga këto parime, duke u bërë më të mëdha, më të rënda dhe gjithnjë e më të kompromentuara nga trendet e stilimit në vend që të përmirësohen prej tyre.
Murray ilustron pikëpamjen e tij duke ndjekur evolucionin e emrave dikur ikonë.
“Dhe nëse shikoni përparimin e disa makinave ikonike të njohura, siç është VW Golf”, tha ai, “nëse shikoni të parën, ishte 800 e diçka kilogramë, dhe e reja tani është 25% më e madhe kudo dhe ndoshta 50% më e rëndë. Kjo nuk e bën atë një makinë më të mirë”, shtoi ai.
Për Murray, kjo fryrje e vazhdueshme nënvizon një dështim më të gjerë të industrisë: madhësia dhe pesha janë rritur në mënyrë dramatike, megjithatë përvoja e drejtimit dhe përdorshmëria e përditshme nuk kanë mbajtur ritmin.
Pavarësisht se është sinonim i disa prej makinave me performancë më të mirë të ndërtuara ndonjëherë, Murray pranon se makinat moderne sportive rrallë e emocionojnë. Në vend të kësaj, ai anon nga automjetet që i japin përparësi paketimit inteligjent dhe përdorshmërisë së përditshme, cilësi që përcaktojnë edhe zgjedhjen e tij personale të shoferëve të përditshëm.
Një nga shembujt e tij më të cituar është Renault Espace origjinal. Ky automjet relativisht kompakt për transport njerëzish ofronte tre rreshta ulësesh, vëllim mbresëlënës të brendshëm dhe peshë të ulët pa dimensione të tepërta të jashtme.
E njëjta filozofi shpjegon dashurinë e tij të gjatë për makinat me të cilat ai në fakt ka jetuar çdo ditë, duke përfshirë Renault Kangoo, të cilin e zotëronte në shumë vende, dhe Mercedes-Benz A-Class të gjeneratës së parë. Këto nuk ishin mbretëresha garazhi apo lodra fundjave, por shoferë praktikë të përditshëm që mishëronin bindjet thelbësore të Murray. Për të, ato përfaqësojnë momente kur inxhinierët u fuqizuan për të zgjidhur probleme reale në mënyrë krijuese, duke vërtetuar se dizajni i mirë ka më pak të bëjë me të drejtat e mburrjes së performancës dhe më shumë me maksimizimin e hapësirës, efikasitetit dhe përdorshmërisë brenda një gjurmimi modest.
Kritika e Murray shtrihet përtej modeleve individuale në strukturën e vetë industrisë moderne të makinave. Ai beson se shumë prodhues e kanë zhvendosur fuqinë e vendimmarrjes nga inxhinierët në departamentet e marketingut dhe financave, duke rezultuar në automjete që i japin përparësi ndikimit vizual dhe vlerës së perceptuar mbi integritetin teknik.
Ai shpesh e krahason këtë me epokat e mëparshme në marka si Honda, kur ndërtimi i lehtë, motorët me shpejtësi të lartë dhe qartësia mekanike ishin vlera thelbësore dhe jo tema diskutimi specifike.
Midis prodhuesve të automjeteve të sotëm, Murray e ka veçuar Mazdën si një nga të paktët që ende janë të përkushtuar sinqerisht ndaj reduktimit të peshës si një filozofi udhëheqëse.
Ndërsa ai pranon kredencialet e Toyota-s të drejtuara nga sportet motorike, ai mbetet skeptik ndaj drejtimit të saj aktual të dizajnit. Puna e tij e përforcon këtë pikëpamje.
Murray vazhdon të mbështesë dimensionet kompakte, masën e ulët dhe pastërtinë inxhinierike. Sipas tij, e ardhmja e automobilit nuk varet nga të qenit më i madh ose më i zhurmshëm, por nga kthimi te makinat thelbësisht të duhura.