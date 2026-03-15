Djali i fundit i Shahut: Gati të udhëheqë tranzicionin në Iran pas rënies së Republikës Islamike

Reza Reza Pahlavi, djali i fundit i Shahut të Iranit, i cili u rrëzua nga Revolucioni Islamik i vitit 1979, tha se është gati të udhëheqë një tranzicion “sapo të bjerë Republika Islamike”.
Ai njoftoi përmes rrjeteve sociale se po përgatit një ekip tranzicioni, duke zgjedhur individë brenda dhe jashtë Iranit, për të krijuar një “Sistem Tranzicioni” që do të vendosë rendin, sigurinë, lirinë dhe kushtet për prosperitetin e vendit.
Reza Pahlavi është udhëheqës i një prej disa lëvizjeve opozitare që operojnë jashtë Iranit, dhe popullariteti i tij u rrit pas protestave të janarit kundër sistemit klerikal, ku disa demonstrues kërkonin rikthimin e monarkisë.
Ai tha gjithashtu se Saeed Ghasseminejad, këshilltar i lartë për çështjet iraniane dhe ekonominë financiare pranë think tank-ut amerikan Fondacionit për Mbrojtjen e Demokracive (FDD), po ndihmon në përzgjedhjen e anëtarëve të trupit të tranzicionit.
Ndërkohë, udhëheqësi suprem i gjatë kohës, Ali Khamenei, u vra më 28 shkurt nga sulmet ajrore të SHBA-ve dhe Izraelit, por sistemi klerikal mbetet ende në vend, ndërsa pasardhësi i tij, djali Mojtaba Khamenei, nuk është shfaqur ende publikisht. /mesazhi