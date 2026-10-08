Dobësoheni, por kilogramët kthehen? Shkencëtarët zbulojnë arsyen e mundshme

Shumë njerëz që arrijnë të humbin peshë përmes dietës përballen më vonë me të njëjtin problem, kilogramët e humbur rikthehen pas një periudhe kohe.
Tani, shkencëtarët besojnë se kanë zbuluar një gjurmë molekulare që mund të shpjegojë pse ndodh kjo.
Një studim i ri sugjeron se qelizat dhjamore mund të ruajnë një lloj ‘kujtesë’ të periudhës kur trupi ka qenë mbipeshë ose obez.
Kjo mund të ndihmojë në shpjegimin e prirjes së organizmit për të rifituar peshën e humbur pas dobësimit.
Studiuesit analizuan ndryshimet që ndodhin në nivel molekular dhe që mbeten në indin dhjamor edhe pas humbjes së peshës.
Vëmendje të veçantë i kushtuan ndryshimeve epigjenetike, shenja biologjike që mund të ndikojnë në mënyrën se si funksionojnë gjenet, pa ndryshuar vetë kodin e ADN-së.
Rezultatet tregojnë se disa prej këtyre ndryshimeve nuk zhduken menjëherë pasi një person dobësohet.
Me fjalë të tjera, qelizat dhjamore mund të ruajnë një lloj gjurme molekulare të gjendjes së mëparshme të trupit.
Ky zbulim mund të jetë i rëndësishëm për të kuptuar fenomenin e njohur të rikthimit të peshës pas dietës.
Kur një person redukton ushqimin dhe humb kilogramë, organizmi përshtatet me gjendjen e re, por disa mekanizma biologjikë mund të vazhdojnë të ‘kujtojnë’ peshën e mëparshme.
Shkencëtarët besojnë se kjo ‘kujtesë molekulare’ mund të bëhet në të ardhmen një objektiv i ri për trajtimin e obezitetit.
Nëse zbulohet mënyra se si këto ndryshime mund të parandalohen ose të kthehen pas, mund të zhvillohen metoda më efektive për ruajtjen afatgjatë të peshës së humbur.
Megjithatë, studiuesit theksojnë se ky zbulim nuk përbën ende një zgjidhje përfundimtare të problemit të rikthimit të kilogramëve.
Nevojiten studime të tjera për të përcaktuar se sa ndikim ka ky mekanizëm te njerëzit dhe nëse mund të ndryshohet në mënyrë të drejtpërdrejtë.