Dogana ndalon pasagjerin me stoli argjendi të padeklaruara në Aeroportin e Prishtinës

Një pasagjer që kishte hyrë në Kosovë përmes Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” është kapur nga Dogana me një sasi stolish argjendi të pa deklaruara.
Në njoftimin për media është bërë e ditur se pasagjeri kishte kaluar nëpër kanalin e gjelbër, i cili është i destinuar për udhëtarët pa mallra për deklarim.
Megjithatë, ai u përzgjodh për një kontroll më të detajuar, ku gjatë skanimit të bagazhit u zbuluan 1.518,89 gram stoli argjendi me vlerë të faturuar prej 2.457,58 euro.
Fatura për mallrat u paraqit nga pasagjeri vetëm pasi oficerët kishin zbuluar rastin, ndërsa shmangia doganore ishte në vlerë prej 732,40 euro.
Sipas njoftimit, mallrat janë ndaluar dhe i janë nënshtruar procedurave të mëtejshme ligjore, ndërsa ndaj pasagjerit është hapur procedurë për kundërvajtje doganore.