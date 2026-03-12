Doktori i Harvardit: Ushqimet plot me pesticide dhe mikroplastikë po na ngarkojnë në heshtje!

Videot dhe postimet në mediat sociale shpesh nxjerrin në pah një debat më të gjerë: sa e “ekspozuar” është dieta jonë e përditshme ndaj substancave si mbetjet e pesticideve, mikroplastikat ose metalet e rënda – dhe çfarë do të thotë kjo në praktikë?
Gastroenterologu i Harvardit, Dr. Saurabh Sethi, prezantoi në Instagram një listë ushqimesh dhe produktesh që – siç pretendon ai – mund të rrisin ekspozimin kumulativ të trupit ndaj substancave të padëshiruara me kalimin e kohës.
Siç i tha ai gazetës ‘Independent’, luleshtrydhet shpesh kanë një shans më të lartë për mbetje pesticidesh, ndërsa shishet e ujit u përqendruan në ekspozimin e mundshëm ndaj mikroplastikës. Për tonin e konservuar, ai theksoi praninë e merkurit , i cili mund të grumbullohet në disa peshq, veçanërisht kur konsumohet shpesh.
Më pas ai iu referua substancave që lidhen me metodat e gatimit: akrilamidi (i cili mund të formohet kur ushqimet me niseshte gatuhen në temperatura të larta), ka të bëjë me opsione të tilla si patatet e skuqura dhe patatinat , ndërsa për mishrat e pjekur/djegur ai foli për komponimet e lidhura me stresin oksidativ.
Profesori Sethi iu referua në mënyrë të veçantë mishrave ultra të përpunuara (p.sh., mishrave të thata), ku janë të pranishme konservues dhe aditivë.
Ai gjithashtu vendosi në të njëjtën kategori nitritet/nitratet (si nitriti i natriumit) të përdorura në produkte të caktuara, si dhe ngjyrat artificiale që gjenden në drithërat dhe karamelet shumëngjyrëshe, duke vënë në dukje se te një pjesë e fëmijëve është diskutuar një marrëdhënie e mundshme me simptomat e hiperaktivitetit/hiperaktivitetit.
Ai argumentoi se qëllimi nuk është frika, por informacioni më i mirë, në mënyrë që zgjedhjet të bëhen më me vetëdije.
Disa këshilla praktike:
Qëllimi nuk është t’i “ndalojmë” plotësisht këto ushqime nga dieta jonë, por të shohim se si zvogëlohet ekspozimi i përgjithshëm me hapa të thjeshtë:
-Shumëllojshmëri frutash/perimesh dhe larje e mirë para konsumimit.
-Kufizoni mishrat e përpunuar dhe ushqimet e skuqura.
-Gatim i butë (më pak “djegie”) dhe ekuilibër në zgjedhjet e javës.
-Për ata që konsumojnë shpesh peshk , alternoni llojet dhe kushtojini vëmendje grupeve që kanë nevojë për rekomandime të veçanta (p.sh. gratë shtatzëna).
Pikat e mësipërme shërbejnë më shumë si një kujtesë se detajet – frekuenca, sasia, metoda e gatimit – kanë rëndësi.
Zakonet më të qëndrueshme të të ngrënit (larmia, më pak ushqime ultra të përpunuara, ekuilibri) janë zakonisht më efektive sesa ndryshimet e menjëhershme dhe të frikshme.