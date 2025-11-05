Dokument i SHBA-së propozon mision të OKB-së në Gaza për çarmatimin e grupeve të armatosura

Agjencia Associated Press raporton se gazetarët e saj kanë parë një version të një dokumenti të ndarë nga Shtetet e Bashkuara me anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, që përshkruan planin për dërgimin e një force paqeruajtëse në Gaza.
Sipas raportit, dokumenti është një draft fillestar dhe priten negociata të mëtejshme për versionin përfundimtar. Forca e OKB-së do të vendosej në Gaza deri në fund të vitit 2027 dhe do të kishte si detyrë çarmatimin e Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura, si dhe mbrojtjen e kufijve të Gazës.
Plani, nëse miratohet, do të shënonte ndërhyrjen më të madhe ndërkombëtare në territorin palestinez në dekada, duke synuar stabilizimin pas luftimeve të gjata mes Izraelit dhe Hamasit. /mesazhi