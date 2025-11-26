Dosjet gjyqësore pretendojnë se Meta minimizoi rreziqet për fëmijët dhe mashtroi opinionin

Trafikimi seksual në platformat Meta ishte i vështirë për t’u raportuar dhe toleruar gjerësisht, sipas një dosjeje gjyqësore të zbuluar të premten.
Në një dosje të paditësve të paraqitur si pjesë e një padie të madhe kundër katër kompanive të mediave sociale, ish-drejtoresha e sigurisë dhe mirëqenies së Instagram, Vaishnavi Jayakumar, dëshmoi se kur u bashkua me Meta në vitin 2020, u trondit kur mësoi se kompania kishte një politikë penalizimi “17x” për llogaritë që thuhet se merreshin me “trafikimin e njerëzve për seks”.
“Mund të pësoni 16 shkelje për prostitucion dhe nxitje seksuale, dhe pas shkeljes së 17-të, llogaria juaj do të pezullohej”, dëshmoi Jayakumar, duke shtuar se “nga çdo masë në të gjithë industrinë, [ishte] një prag penalizimi shumë, shumë i lartë”, shtoi ajo.
Paditësit pretendojnë se kjo dëshmi mbështetet nga dokumentacioni i brendshëm i kompanisë. Padia, e paraqitur nga paditësit në Qarkun Verior të Kalifornisë, pretendon se Meta ishte në dijeni të dëmeve serioze në platformën e saj dhe u përfshi në një model të gjerë mashtrimi për të minimizuar rreziqet për përdoruesit e rinj.
Sipas padisë, Meta ishte në dijeni se miliona të rritur të panjohur po kontaktonin të mitur në faqet e saj; se produktet e saj përkeqësonin problemet e shëndetit mendor tek adoleshentët; dhe se përmbajtja që lidhej me çrregullimet e të ngrënit, vetëvrasjen dhe abuzimin seksual të fëmijëve zbulohej shpesh, por rrallë hiqej.
Sipas padisë, kompania nuk arriti t’i zbulonte këto dëme publikut ose Kongresit dhe refuzoi të zbatonte rregullime sigurie që mund të kishin mbrojtur përdoruesit e rinj.
“Meta ka projektuar produkte dhe platforma të mediave sociale për të cilat është në dijeni se janë varësi për fëmijët dhe ata janë të vetëdijshëm se këto varësi çojnë në një mori problemesh serioze të shëndetit mendor”, thotë Previn Warren, avokati bashkë-kryesues i paditësve në këtë rast.
“Ashtu si duhani, kjo është një situatë ku ka produkte të rrezikshme që u tregtohen fëmijëve. Ata e bënë gjithsesi, sepse më shumë përdorim do të thoshte më shumë fitime për kompaninë”, shtoi Warren.
Akuzat e mëposhtme kundër Metës vijnë nga dokumenti i paraqitur në një proces gjyqësor të paprecedentë shumë-rrethorësh.
Më shumë se 1,800 paditës – përfshirë fëmijë dhe prindër, distrikte shkollore dhe prokurorë të përgjithshëm shtetërorë – janë bashkuar në një padi duke pretenduar se kompanitë mëmë pas Instagram, TikTok, Snapchat dhe YouTube “kanë ndjekur pa pushim një strategji rritjeje me çdo kusht, duke injoruar në mënyrë të pamatur ndikimin e produkteve të tyre në shëndetin mendor dhe fizik të fëmijëve”, sipas padisë së tyre kryesore.
Akuzat e sapozbuluara në lidhje me Metën janë vetëm një pjesë e vogël e padisë së gjerë. (TIME paraqiti një mocion për të ndërhyrë në këtë rast për të siguruar qasje publike në të dhënat e gjykatës; mocioni u refuzua.)
Dokumenti i paditësve, i raportuar për herë të parë nga TIME, pretendon të bazohet në dëshmitë e betuara të drejtuesve aktualë dhe të mëparshëm të Metës, komunikimet e brendshme dhe kërkimet dhe prezantimet e kompanisë të marra gjatë procesit të zbulimit të padisë.
Ai përfshin citate dhe fragmente nga mijëra faqe dëshmish dhe dokumente të brendshme të kompanisë.
TIME nuk ishte në gjendje të shihte në mënyrë të pavarur dëshminë ose kërkimin themelor të cituar në dokument, pasi ato dokumente mbeten të mbyllura.
Por dokumenti i shkurtër ende paraqet një pamje të zymtë të kërkimit dhe diskutimeve të brendshme të kompanisë rreth çështjeve që kanë prekur prej kohësh platformat e saj.
Paditësit pretendojnë se që nga viti 2017, Meta ka ndjekur në mënyrë agresive përdoruesit e rinj, edhe pse kërkimet e saj të brendshme sugjeronin se produktet e saj të mediave sociale mund të jenë problematike dhe të rrezikshme për fëmijët.
Punonjësit e Meta propozuan mënyra të shumta për të zbutur këto dëme, sipas dokumentit të shkurtër, por u bllokuan vazhdimisht nga drejtuesit që kishin frikë se veçoritë e reja të sigurisë do të pengonin angazhimin e adoleshentëve ose rritjen e përdoruesve.
“Ne nuk pajtohemi fuqimisht me këto akuza, të cilat mbështeten në citate të zgjedhura me kujdes dhe opinione të keqinformuara në një përpjekje për të paraqitur një pamje qëllimisht mashtruese”, tha një zëdhënës i Meta në një deklaratë për TIME.
“Procesverbali i plotë do të tregojë se për më shumë se një dekadë, ne kemi dëgjuar prindërit, kemi hulumtuar çështjet që kanë më shumë rëndësi dhe kemi bërë ndryshime të vërteta për të mbrojtur adoleshentët – si prezantimi i Llogarive të Adoleshentëve me mbrojtje të integruara dhe ofrimi i kontrolleve për prindërit për të menaxhuar përvojat e adoleshentëve të tyre. Ne jemi krenarë për progresin që kemi bërë dhe i qëndrojmë besnikë rekordit tonë”, u tha ndër tjera.