Dr. Ilir Kurtishi jep këshilla të vlefshme për pacientët me kancer: Ushqyerja e duhur gjatë kimioterapisë mund të lehtësojë trajtimin

Ushqyerja është një nga faktorët më të rëndësishëm që ndikon në mirëqenien dhe rikuperimin e pacientëve onkologjikë gjatë kimioterapisë. Edhe pse trajtimi shpesh shoqërohet me të përziera, humbje të oreksit, lodhje dhe ndryshime të shijes, zgjedhja e ushqimeve të duhura mund të ndihmojë në ruajtjen e forcës, energjisë dhe cilësisë së jetës.
Mjeku Dr. Ilir Kurtishi thekson se nuk ekziston një dietë e vetme që u përshtatet të gjithë pacientëve, pasi nevojat ushqyese ndryshojnë sipas llojit të sëmundjes, trajtimit dhe gjendjes së përgjithshme shëndetësore. Megjithatë, ai ndan disa rekomandime praktike që mund t’i ndihmojnë pacientët të përballojnë më lehtë efektet anësore të kimioterapisë.
Proteinat – aleati kryesor i organizmit
Gjatë kimioterapisë, organizmi ka nevojë për më shumë proteina dhe energji. Proteinat ndihmojnë në ruajtjen e masës muskulore, riparimin e indeve dhe forcimin e organizmit, ndërsa karbohidratet dhe yndyrnat e shëndetshme sigurojnë energjinë e nevojshme për rikuperim.
Dr. Kurtishi rekomandon që çdo vakt të përmbajë një burim proteinash, edhe në sasi të vogël.
Ushqimet më të rekomanduara janë:
● Vezët;
● Mishi i pulës;
● Peshku;
● Mishi i gatuar mirë;
● Qumështi;
● Kosi;
● Djathi;
● Fasulet dhe thjerrëzat;
● Tofu;
● Gjalpi i kikirikut ose i arrave;
● Arrat dhe farat;
● Supat dhe smoothie-t e pasura me proteina.
Ndërkohë, orizi, makaronat, patatet, buka, tërshëra, drithërat dhe frutat ndihmojnë në sigurimin e energjisë së nevojshme gjatë trajtimit.
Në rast të humbjes së oreksit, çdo vakt mund të pasurohet me djathë, kos, qumësht, vaj ulliri, avokado ose gjalpë arrash. Vaktet e vogla dhe të shpeshta janë më të lehta për t’u toleruar sesa tre vakte të mëdha gjatë ditës.
Si të lehtësohen të përzierat?
Të përzierat dhe të vjellurat janë ndër efektet anësore më të shpeshta të kimioterapisë. Për t’i zbutur ato, rekomandohen ushqime të lehta dhe me shije të butë.
Më të përshtatshmet janë:
● Biskotat e thata;
● Buka e thekur;
● Orizi;
● Makaronat;
● Patatet;
● Bananet;
● Pureja e mollës;
● Kosi;
● Supat e lehta;
● Frutat e ftohta;
● Akulloret me bazë lëngjesh.
Edhe xhenxhefili mund të ndihmojë në lehtësimin e të përzierave, por përdorimi i tij duhet të bëhet vetëm me miratimin e mjekut.
Po ashtu, rekomandohet të konsumohen 5–6 vakte të vogla në ditë, të hahet ngadalë, të shmangen ushqimet shumë të yndyrshme, të skuqura, pikante ose tepër të ëmbla dhe të qëndrohet ulur për disa minuta pas ngrënies.
Kur duhet kontaktuar mjeku?
Dr. Ilir Kurtishi rikujton se barnat kundër të përzierave duhet të përdoren vetëm sipas udhëzimeve të mjekut. Nëse të përzierat vazhdojnë, përkeqësohen ose e pengojnë pacientin të hajë dhe të pijë mjaftueshëm, duhet të kontaktohet menjëherë ekipi i onkologjisë.
“Ushqyerja e mirë nuk e zëvendëson trajtimin onkologjik, por është një mbështetje e rëndësishme që ndihmon organizmin