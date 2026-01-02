Dreame do të zbulojë një unazë inteligjente dhe një kamerë aksioni në CES në Las Vegas

Dreame, e njohur për robotët e pastrimit, do të zgjerohet në dy tregje të reja vitin e ardhshëm me një unazë inteligjente dhe një kamerë veprimesh, të cilat do t’i prezantojë në CES në Las Vegas.
Unaza inteligjente premton “mirëqenie gjithëpërfshirëse”, ndërsa kamera është “sa gishti i madh”.
Dreame e përshkruan veten si një “lehtësues të jetesës”, me qëllim të krijojë një rrjet inteligjent që menaxhon detyrat e përditshme.
Në CES ajo do të prezantojë gjithashtu robotin e ri pastrues X60 Max Ultra, frigoriferin me “ujë shkëlqyes”, një robot të ri për pastrimin e pishinave dhe kondicionerin D-Wind për tregjet jashtë Kinës.
Ky zgjerim tregon ambicien e kompanisë për të krijuar një ekosistem të plotë të jetesës inteligjente.