Drejtori i Ford tha se nuk ka mjaftueshëm mekanikë, një mekanik i jep një përgjigje interesante për këtë

Drejtori ekzekutiv i Ford tha së fundmi se ka mungesë mekanikësh në SHBA.
Një mekanik thotë se e di saktësisht pse është e vështirë të gjesh ndihmë të mirë këto ditë – dhe se vetë kompanitë e makinave mund të jenë fajtore.
Wiktor Ivanovko postoi një video në faqen e tij në Facebook. Fillon me një video me komente të bëra nga drejtori ekzekutiv i Ford, Jim Farley, për Yahoo Finance rreth asaj se si mungesa e mekanikëve të kualifikuar po ndikon në industrinë e automobilave.
“Këtë mëngjes kur u zgjova, kishte 6,000 vende pune në koncesionarët tanë”, tha Farley në video, transmeton Telegrafi.
Redaktori i Yahoo Finance, Brian Sozzi, pyet: “Pse ka mungesë të këtyre punëtorëve”. “Epo, është një problem i ndërlikuar, por” tha Farley ndërsa video ndërpritet.
Është e qartë se Ivanovko mendon se ka një ide pse Ford po vuan të punësojë mekanikë të kualifikuar.
Dhe kjo nuk ka të bëjë me mungesën e punëtorëve të trajnuar. Gjithçka ka të bëjë me inxhinierinë dhe pagesën fikse për riparimet nën garanci.
“Do të duhet ta bësh këtë guarnicion të tiganit të vajit në këtë F-250”, tha Ivanovko, duke imituar një menaxher të koncesionarit të Ford.
“Do të duhet ta heqësh kabinën nga shasia për ta bërë këtë. Dhe është nën garanci, kështu që paguan rreth 0,6 orë. Pse nuk do të punosh për mua”, shtoi ai.
Vlerësimet ndryshojnë, por konsensusi online është se do të duhen të paktën disa orë për të hequr kabinën e një kamioni, dhe deri në një ditë të tërë.
Por nëse garancia paguan një tarifë fikse prej vetëm 40 minutash për një riparim që kërkon heqjen e kabinës më parë, mekaniku në thelb po humb kohë dhe para.
Shumë mekanikë të vetëshpallur që komentuan në postimin e Ivanovkos fajësuan inxhinierët që projektojnë automjete për vështirësinë e punimit të tyre.
“Inxhinierët duhet t’i projektojnë ato që të punohen. Jo për të përshpejtuar procesin e montimit”, shkroi njëri.
Ndërsa Ford ka 6,000 vende të lira pune, Farley vlerësoi se ekonomia e përgjithshme ka nevojë për 400,000 teknikë mekanikë të tjerë.
Ai ia hodhi fajin për këtë boshllëk rënies së produktivitetit gjatë 20 viteve të fundit, mungesës së shkëlqimit që shoqëronte pozicionin dhe rregullimit të tepërt.
Sipas MarketWatch, industrisë së automobilave i mungojnë me të vërtetë gati gjysmë milioni mekanikë.
Ndërsa Farley u përqendrua në perceptimin publik të njerëzve që punojnë si një shkaktar kryesor i kësaj mungese, analistët ia atribuan këtë mungesës së mekanikëve që diplomohen nga shkolla, një vale daljesh në pension nga brezat e vjetër të mekanikëve dhe faktit që automjetet e reja në përgjithësi zgjasin më shumë se ato të vjetrat.
Në komente, shikuesit reaguan ndaj kundërpërgjigjes së Ivanovkos ndaj CEO-s së Ford. Shumë thanë se kritika e tij është e justifikuar.
“Gjithmonë kam besuar fuqimisht se nëse do të bëhesh inxhinier, duhet të punosh në këtë zanat për jo më pak se dy vjet”, shkroi një shikues.
“Dhe duhet t’i blesh vetë të gjitha mjetet për ta bërë këtë”, u pajtua një shikues i dytë.