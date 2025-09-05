Drejtori i Komunikimeve i Turqisë lavdëron Anadolu për dokumentimin e gjenocidit në Gaza

Drejtori i Komunikimeve i Turqisë, Burhanettin Duran, gjatë hapjes së ekspozitës “İstanbul Photo Awards 2025” në Stamboll, tha se fotografia është mediumi që “shkurton distancën mes perceptimit dhe realitetit”, duke theksuar se mizoritë në Palestinë e Gaza kanë prodhuar imazhe tronditëse.
Ai vlerësoi Agjencinë Anadolu për botimin e librave Witness dhe The Evidence, të cilët janë paraqitur si dëshmi të krimeve kundër njerëzimit në Gjykatën Penale Ndërkombëtare.
Duran tha se më shumë se 63,000 palestinezë janë vrarë, uria po përdoret si armë dhe miliona njerëz po përballen me mizori të ndryshme. Ai theksoi se një fotografi shpesh përcjell realitetin më fuqishëm se librat, duke përmendur fotografinë fituese “Gaza-Deir al-Balah” të Saeed Jaras, që tregon prindër duke vajtuar fëmijët e tyre.
“Shpresoj të shohim kriminelin Benjamin Netanyahu dhe administratën e tij të mbajnë përgjegjësi në gjykatat ndërkombëtare dhe këto fotografi të shërbejnë si dëshmi,” tha ai.
Duran gjithashtu paralajmëroi për nevojën e verifikimit të imazheve në epokën e inteligjencës artificiale dhe lavdëroi Anadolu për krijimin e një platforme që i ofron profesionistëve hapësirë për të pasqyruar realitetin dhe për të ndërtuar kujtesë kolektive. /mesazhi