Drejtori i Komunikimeve të Presidencës: Turqia ka nisur të gjitha iniciativat për lirimin e qytetarëve tanë

Drejtori i Komunikimeve të Presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, duke komentuar sulmin e Izraelit ndaj Koalicionit të Flotiljes së Lirisë, tha: “Turqia ka nisur të gjitha iniciativat për lirimin e qytetarëve tanë të ndaluar dhe po monitoron situatën e aktivistëve”, transmeton Anadolu.
Duran bëri një postim lidhur me sulmin e Izraelit ndaj Koalicionit të Flotiljes së Lirisë në llogarinë e tij NSosyal.
Ai thotë se sulmi ishte i papranueshëm. “Ndërhyrja e Izraelit kundër Flotiljes së Lirisë në ujërat ndërkombëtare është shembull i ri i banditizmit dhe shpërfilljes së sundimit të ligjit. Pas Flotiljes Globale Sumud, ky sulm ndaj aktivistëve civilë paqësorë, përfshirë qytetarët turq dhe anëtarët e parlamentit, është i papranueshëm”, tha Duran.
“Turqia ka nisur të gjitha iniciativat për lirimin e qytetarëve tanë të ndaluar dhe po monitoron situatën e aktivistëve. Nën udhëheqjen e presidentit tonë, z. Recep Tayyip Erdoğan, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë kauzës palestineze dhe popullit të Gazës, dhe të jemi zëri i të shtypurve kundër gjenocidit dhe këtyre sulmeve të paligjshme dhe çnjerëzore”, theksoi ai.