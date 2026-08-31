Drejtori i shkollës në Nepal shpëton qindra nxënës pak minuta para se përmbytjet të përfshinin shkollën

Një drejtor shkolle në Nepal urdhëroi qindra nxënës të evakuoheshin vetëm pak minuta para se ujërat shkatërruese të përmbytjes të përfshinin shkollën e tyre, duke i ndihmuar ata të shpëtonin nga katastrofa që po përparonte me shpejtësi, transmeton Anadolu.
Përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut përgjatë kufirit Nepal-Kinë kanë vrarë të paktën 919 persona, ndërsa 4.793 mbeten të zhdukur, përfshirë 853 të huaj, sipas shifrave të fundit të publikuara të hënën.
Rajendra Dawadi, drejtor i Shkollës së Mesme Tribhuvan Trishuli në Nuwakot, mori katër paralajmërime rreth orës 9:10 të mëngjesit sipas orës lokale se ujërat e përmbytjes po afronin, raportoi BBC.
Ai menjëherë urdhëroi nxënësit të largoheshin nga shkolla dhe të zhvendoseshin në vende më të larta, ndërsa autobusëve që transportonin nxënës iu tha të ktheheshin.
“Nëse nuk do të merrnim një vendim të shpejtë, nëse do të ishte 10 minuta më vonë, të gjithë ne, përfshirë nxënësit dhe mua, nuk do të ishim në gjendje të flisnim me ju sot,” i tha Dawadi BBC-së.
Transmetuesi tha se rreth 900 nxënës u shpëtuan.
Dawadi tha se paralajmërimet nga disa njerëz e bindën se nuk kishte kohë për të pritur. Një prind që mbërriti për të marrë vajzën e saj pasi dëgjoi raportet për një përmbytje të madhe që po vinte e përforcoi më tej vendimin e tij për t’u evakuuar.
Në Tribhuvan Trishuli, 16-vjeçarja Yunisha Amatya i tha BBC-së se ajo dhe shoqet e saj u ngjitën në kodër përmes një rruge të ngushtë pas shkollës.
“Ne mbijetuam vetëm për 10 sekonda,” tha ajo.
Ndërsa nxënësit nxituan drejt sigurisë, familjet e tyre po përpiqeshin me dëshpërim t’i arrinin.
Nëna e Yunisha-s, Sabina Kumari Shrestha, u përpoq vazhdimisht të kontaktonte vajzën dhe burrin e saj, por nuk mundi të arrinte asnjërin prej tyre.
Babai i saj, Yubaraj Amatya, nxitoi drejt shkollës pasi dëgjoi për përmbytjet.
“Brenda pak minutash nxitova drejt shkollës së vajzës sime dhe Trishuli Pazar u përfshi i gjithi nga përmbytja, pastaj mendova se vajza ime nuk ishte më,” i tha ai BBC-së.
Pavarësisht se shihte ujëra përmbytjesh përpara, Amatya tha se nuk mundi ta detyronte veten të kthehej pa gjetur vajzën e tij.
Në një shkollë tjetër në Galchhi, fëmijët gjithashtu shpëtuan me vështirësi pasi mësuesit i urdhëruan të linin çantat dhe kutitë e drekës dhe të evakuoheshin ndërsa ujërat e përmbytjes po afroheshin, raportoi ABC News.
Nxënësit dhe mësuesit nga Tribhuvan Trishuli fillimisht u strehuan disa qindra metra në kodër përpara se të arrinin në një fshat fqinj, ku shumë mbetën të bllokuar për dy netë pasi rrugët dhe lidhjet e transportit u ndërprenë.