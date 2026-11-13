Dronët luftarakë të Turqisë ulen dhe ngrihen nga autostrada gjatë një stërvitjeje emergjente

Kompania e mbrojtjes Baykar ka bërë të ditur se dronët luftarakë të Turqisë kanë realizuar me sukses uljen dhe ngritjen nga një autostradë gjatë një stërvitjeje emergjente, transmeton Anadolu.
Stërvitja demonstroi aftësinë e mjeteve ajrore luftarake pa pilot (UCAV) të prodhimit vendas, Akinci dhe Bayraktar TB2, për të operuar pa ndërprerje në rastet kur pistat tradicionale të fluturimit nuk janë të disponueshme.
Tre mjete ajrore u ngritën nga baza të ndryshme, përkatësisht një Bayraktar TB2 nga Kesani, një Akinci nga Çorlu dhe një Bayraktar TB2 i Forcave Tokësore Turke nga Izmiri, për t’u bashkuar në autostradën Manisa-Balikesir.
Të tre mjetet ajrore realizuan me sukses uljen dhe ngritjen nga ky segment i autostradës, i cili ishte përzgjedhur pas studimeve në terren në vende të ndryshme të Turqisë.
Baykar planifikon ta zgjerojë konceptin e operimit pa pista në të gjitha platformat e saj të prodhimit vendas, përfshirë avionin luftarak pa pilot Kizilelma dhe Bayraktar TB3, i cili është projektuar për operim nga anije dhe mund të përdorë pista të shkurtra.
Stërvitja u zhvillua në koordinim me Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Autostradave ndërsa ekipet e zjarrfikësve dhe ambulancat qëndruan në gatishmëri.
Masat e sigurisë përgjatë rrugës u zbatuan nga Prefektura e Manisa-s, xhandarmëria provinciale dhe ekipet e policisë, ndërsa përfaqësues të Forcave të Armatosura Turke dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme ndoqën nga afër stërvitjen.
Që nga themelimi i saj, Baykar ka operuar me financim tërësisht vetanak. Në vitin 2025, kompania ruajti pozicionin e saj si eksportuesja më e madhe në botë e mjeteve ajrore pa pilot, me një rekord prej 2.2 miliardë dollarësh eksporte, që përbënin 90 për qind të të ardhurave të saj.
Në total, kompania ka nënshkruar marrëveshje eksporti me 40 shtete, përfshirë 37 vende për dronin Bayraktar TB2 dhe 16 vende për Akinci.