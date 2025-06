Droni me energji diellore ka krahët e një Boeing 747 dhe mund të fluturojë për një muaj pa ndalur

Skydweller Aero po zhvillon një flotë të aeroplanëve më të mëdhenj autonomë, pa pilot dhe me energji diellore, të cilët duhet të mundësojnë fluturim të qëndrueshëm pa emetime të dëmshme.

Skydweller Aero, me mbështetjen e partnerëve të saj amerikanë dhe francezë, ka zbuluar dronin më të madh në botë pa pilot me energji diellore me një hapje krahësh më të madhe se një Boeing 747, transmeton Telegrafi.

Fluturakja e bërë nga fibra karboni ultra të lehta dhe i pajisur me 17,000 qeliza diellore, thuhet se është në gjendje të qëndrojë në ajër për javë të tëra, dhe qëllimi është të arrijë misione që zgjasin deri në një muaj pa pasur nevojë të ulet ose të furnizohet me karburant.

Sipas testeve të kryera në fund të vitit 2024 në aeroportin ndërkombëtar Stennis në Misisipi, Skydweller ka arritur disa fluturime plotësisht autonome, më i gjati prej të cilave zgjati 22.5 orë, dhe të tjerë më shumë se 16 orë.

Droni është projektuar për misione që zgjasin 30 deri në 90 ditë, me aftësinë për të monitoruar rrugët detare dhe tokësore, për të zbuluar kontrabandistët e drogës dhe piratët, për të monitoruar zonat e luftës dhe për të ndjekur migrimet e kafshëve të egra.

Skydweller bazohet në aeroplanin e famshëm Solar Impulse 2, i cili udhëtoi rreth globit me energji diellore.

Në faqen e saj të internetit, Skydweller Aero deklaron se po zhvillon një flotë prej aeroplanëve më të mëdhenj autonomë, pa pilot dhe me energji diellore në botë, me qëllimin për të mundësuar fluturim të qëndrueshëm pa emetime të dioksidit të karbonit, me një kosto dhjetë deri në njëqind herë më të ulët se aeroplanët tradicionalë.

Kompania aktualisht po prodhon aeroplanë shtesë dhe po i përgatit ato për përdorim komercial, me plane për përdorim në misione ushtarake, tregtare dhe humanitare.

Kompania pretendon se secili prej produkteve të saj mund të zëvendësojë një flotë të tërë aeroplanësh me karburant, duke mundësuar misione me kohëzgjatje të gjatë me kosto të ulëta operative dhe zero emetime CO2.