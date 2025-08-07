Droni turk Bayraktar AKINCI realizoi me sukses goditjet me municione të ndryshme prodhim vendas

Droni turk Bayraktar AKINCI kreu me sukses testet e goditjes me municionet prodhim vendas ALPAGUT dhe EREN, transmeton Anadolu.
Në llogarinë e platformës kombëtare sociale të Turqisë, NeXT Sosyal, e zhvilluar nga kompania Baykar, u bë një postim në lidhje me testet e municionit bredhës inteligjent “ALPAGUT” dhe municionit bredhës shumëfunksional me shpejtësi të lartë “EREN” nga mjeti ajror sulmues pa pilot (dron) Bayraktar AKINCI TIHA.
Në një deklaratë nga STM bëhet e ditur se testet e Sistemit të Municioneve Bredhës Inteligjent “ALPAGUT”, i zhvilluar në partneritet me qendrën turke të raketave Roketsan dhe kompaninë kryesore turke të prodhimit të mini-dronëve taktikë STM, po vazhdojnë.
“ALPAGUT”, e integruar në sistemin Bayraktar AKINCI TIHA të zhvilluar nga Baykar, u lëshua me sukses në objektivin e vendosur në det pranë brigjeve të qytetit verior turk Sinop.
“Pasi fluturoi në ajër për një periudhë kohore, ALPAGUT kreu zbulimin dhe vlerësimin e objektivit, duke përfunduar me sukses provën e zhytjes. Pas testeve të lëshimit nga toka, ku goditi objektivin me saktësi të lartë, ALPAGUT përfundoi me sukses ndarjen e sigurt nga mjeti ajror, hapjen e krahëve, navigimin dhe testet e udhëzimit optik”, u tha nga STM.
“ALPAGUT, sistemi ynë i Municioneve Bredhës Inteligjent i projektuar në nivel kombëtar, i zhvilluar në bashkëpunim me ROKETSAN, përfundoi me sukses fluturimin e tij testues nga një platformë ajrore pas testeve tokësore. Me një rreze operacionale prej 60 kilometrash, qëndrueshmëri prej më shumë se 60 minutash dhe aftësi operacionale ditë e natë, ALPAGUT do të përbëjë një forcë efektive kundër objektivave tokësore dhe detare të lëvizshme ose stacionare. I përgëzoj të gjithë kolegët tanë në STM dhe ROKETSAN për kontributet e tyre”, tha drejtori i përgjithshëm i STM-së, Özgür Güleryüz.
Municioni shumëqëllimor me shpejtësi të lartë “EREN”, i zhvilluar nga ROKETSAN, nga ana tjetër, mund të përdoret kundër njësive ajrore me shpejtësi të ulët, objektivave tokësore të blinduara/të pablinduara dhe anti-personel duke u lëshuar nga dronët, helikopterët, automjetet tokësore, sistemet tokësore dhe platformat detare.
“EREN” do të përmbushë një nevojë të rëndësishme në këtë fushë me aftësinë e saj superiore të udhëzimit, qëndrueshmërinë e gjatë dhe rrezen e veprimit prej mbi 100 kilometrash.