Duken të shëndetshme, por janë të rrezikshme! Perimet në qese mund t’ju sëmurin

Ndoshta blini ushqime të caktuara për të kursyer kohë kur përgatitni vakte. Perimet me gjethe jeshile të lara paraprakisht në qese, si marule ose spinaq, mund të duken si një zgjedhje e mirë nëse po përpiqeni të ushqeheni shëndetshëm.
Megjithatë, nuk është tamam kështu. Sipas ekspertëve të sigurisë ushqimore, perimet e lara paraprakisht në qese, në fakt, nuk janë opsioni më i sigurt. Bakteret dhe kontaminimi janë më të zakonshme nga sa mendoni kur bëhet fjalë për këtë lloj produkti.
Edhe pse konsumatorët presin si komoditet ashtu edhe siguri, realiteti është se perimet e lara në qese vazhdojnë të përfaqësojnë një nga artikujt më të rrezikshëm në supermarkete, për shkak të potencialit për kontaminim përgjatë gjithë zinxhirit të furnizimit.
Shumë faktorë në zinxhirin e furnizimit mund të çojnë në kontaminimin e perimeve jeshile me patogjenë si E. coli, listeria ose salmonela, të cilat mund të shkaktojnë probleme serioze shëndetësore, shkruan HuffPost.
Zarzavatet me gjethe të paketuara lahen dhe përpunohen në sasi të mëdha, gjë që në fakt lejon që patogjenët të përhapen më shpejt.
Për shembull, lloji Escherichia coli O157:H7, i cili prodhon toksinën shiga, shpesh shoqërohet me shpërthime të shkaktuara nga marule dhe është shumë i rrezikshëm sepse një sasi shumë e vogël është e mjaftueshme për të shkaktuar sëmundje serioze.
E vetmja mënyrë për të hequr në mënyrë të besueshme patogjenët është trajtimi termik, nxehtësia i vret ato. Problemi me sallatën është se ajo konsumohet më shpesh e gjallë, gjë që e bën edhe më të vështirë uljen e rrezikut të sëmundjeve të transmetuara nga ushqimi, shton eksperti i sigurisë ushqimore.
Rekomandime nëse ende blini perime në qese
Kontrolloni datën e skadimit
Blini vetëm aq sa planifikoni të hani në një ose dy ditët e ardhshme.
Kushtojini vëmendje freskisë
Shmangni qeset që janë të lagështa, sepse një mjedis me lagështi favorizon zhvillimin e baktereve.
Shmangni luhatjet e temperaturës
Pas blerjeve, mos i lini perimet në një makinë, garazh ose banak të ngrohtë kuzhine. Shmangni ndryshimet e papritura të temperaturës sepse ato shkaktojnë kondensim dhe krijojnë një mjedis të lagësht dhe të ngrohtë të favorshëm për rritjen e baktereve dhe prishjen më të shpejtë.
Ruajini perimet siç duhet
Perimet jeshile duhet të mbahen në frigorifer në një temperaturë prej 4°C ose më të ulët.
Blini koka marule në vend të perimeve të pastruara tashmë
Blerja e një koke të tërë maruleje ose një tufe spinaqi kërkon një hap shtesë larjeje dhe tharjeje, por në këtë mënyrë e zvogëloni ndjeshëm rrezikun e kontaminimit.
E gjithë koka ka më pak sipërfaqe për kontaminim të mundshëm krahasuar me zarzavatet me gjethe të prera paraprakisht dhe të përziera në qese.