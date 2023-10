Duterte thotë se Izraeli duhet ta kthejë Gazën në “varrezën më të madhe në botë”

Ish-presidenti i Filipineve, Rodrigo Duterte, i ka sugjeruar kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu “të shtypë” Hamasin dhe ta kthejë Gazën në “varrezën më të madhe në botë”.

Duterte – i cili ka një reputacion si populist – po reagonte ndaj raporteve se dy filipinas që punonin në Izrael u vranë në sulmin e së shtunës nga Hamasi.

Ai tha se nëse do të ishte në dorën e tij, do t’i urdhëronte të gjithë të largoheshin nga Gaza për 48 orë. “Nëse jo, mirë, po ju vë në dijeni. Do ta rrafshoj tokën që të mos ketë më Gaza. Nuk ka më Gaza për të luftuar,” tha ai në një fjalim televiziv.

Gjatë presidencës së tij nga viti 2016 deri në vitin 2022, Duterte mbikëqyri “një luftë kundër drogës” që la mijëra njerëz të vdekur dhe nxiti një hetim të Gjykatës Penale Ndërkombëtare.

Në një rast, ai u shfaq gjithashtu duke e krahasuar veten me Adolf Hitlerin, duke thënë se do të ishte “i lumtur të therte” miliona të varur nga droga, ashtu si Gjermania naziste vrau tre milionë hebrenj. /mesazhi