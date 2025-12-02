Dy adoleshentë palestinezë të vrarë në Bregun Perëndimor; një gazetar i vrarë nga droni në Gaza

Dy të rinj palestinezë u vranë nga forcat izraelite në incidente të ndara në Hebron dhe Ramallah, në Bregun Perëndimor.
Në Hebron, ushtria izraelite qëlloi për vdekje 17-vjeçarin Muhannad al-Zughair, pas një sulmi të dyshuar me makinë. Raportues të Al Jazeera-s thonë se nuk ka hetim që konfirmon incidentin dhe se i riu u gjet më vonë i vrarë brenda një makine, ndërsa trupi po mbahet nga ushtria.
Në veri të Ramallahut u vra 18-vjeçari Muhammad Asmar, i cili sipas dëshmitarëve u qëllua teksa ndodhej i shtrirë në tokë. Ushtria izraelite pretendon se ai kishte tentuar të godiste ushtarët me thikë.
Ndërkohë, bastisjet izraelite në Bregun Perëndimor kanë vazhduar, përfshirë sulme pranë spitaleve në Hebron dhe dëmtimin e pronave në fshatin al-Walaja. Kolonët izraelitë kryen një tjetër sulm në fshatin Burqa, duke i vënë flakën një traktori.
Gazetar i vrarë në Gaza
Në Gaza, një sulm me dron në Khan Younis vrau fotoreporterin Mahmoud Wadi dhe plagosi gazetarin Muhammad Abdel Fattah Aslih. Më shumë se 260 punonjës të medias janë vrarë në Gaza që nga tetori 2023, duke e bërë këtë konfliktin më vdekjeprurës për gazetarët.
Izraeli ka vazhduar sulmet pavarësisht armëpushimit, ndërsa numri i viktimave në Gaza ka kaluar 70,100 të vrarë dhe 170,965 të plagosur. Sistemi shëndetësor mbetet në prag kolapsi, me më pak se gjysmën e spitaleve që funksionojnë dhe mungesa të rënda të barnave e pajisjeve. /mesazhi