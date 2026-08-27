Dy gra palestineze dhe një vajzë të plagosura në një bastisje të ushtrisë izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar

Dy gra palestineze dhe një vajzë u plagosën të enjten nga të shtënat e ushtrisë izraelite në Hebron (El-Halil), në Bregun Perëndimor të pushtuar, thanë burime lokale për Anadolu.
Sipas burimeve, forcat izraelite bastisën qytetin Al-Karmil, në jug të Hebronit, dislokuan trupa në rrugët e tij dhe hynë me forcë nëpër shtëpi, duke shndërruar disa prej tyre në pika ushtarake.
Forcat hapën zjarr me municion luftarak ndaj një automjeti që transportonte disa gra, duke plagosur dy gra dhe një vajzë në shkallë të ndryshme, thanë burimet.
Po ashtu në provincën e Hebronit, automjetet ushtarake izraelite nisën shembjen e një shtëpie në fshatin Karma, në jug të qytetit Dura, pasi kishin bastisur zonën.
Shkaku i shembjes nuk u bë menjëherë i ditur.
Ndërkohë, forcat izraelite arrestuan një të ri palestinez pasi bastisën dhe kontrolluan shtëpinë e familjes së tij në fshatin Al-Rashajdeh, në lindje të Betlehemit.
Forcat bastisën gjithashtu qytetin Beit Jala dhe qytezat Al-Khader, Za’tara, Dar Salah dhe Al-Ubeidija, si dhe fshatin Al-Shawawra, ndërsa nuk u raportuan arrestime të tjera.
Në provincën Qalqilya, në veri të Bregut Perëndimor të pushtuar, forcat izraelite arrestuan dy palestinezë pasi bastisën dhe kontrolluan shtëpitë e tyre.
Ushtria izraelite bastisi gjithashtu qytezën Tammun, në juglindje të Tubasit, dhe kontrolloi disa shtëpi, shumica prej të cilave u përkisnin familjeve të ish-të burgosurve.
Ndërkohë, kolonët izraelitë përshkallëzuan aktivitetet e tyre në zona të provincës së Betlehemit.
Në zonën Ash Gharab, në lindje të Beit Sahurit, kolonët ngritën flamuj izraelitë përgjatë një rruge, thanë banorët vendas.
Ky veprim pasoi ngritjen e një pike të re spostimi të kolonëve në këtë zonë.
Burimet lokale thanë se kolonët kanë vazhduar zgjerimin e kësaj pike duke vendosur shtëpi të tjera të lëvizshme, nën mbrojtjen e forcave izraelite.
Bregu Perëndimor i pushtuar ka dëshmuar përshkallëzim të vazhdueshëm të sulmeve të kolonëve dhe operacioneve ushtarake izraelite që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit në Gaza, më 8 tetor 2023.
Përshkallëzimi ka ndodhur paralelisht me zgjerimin e ngulimeve të kolonëve, ndërtimin e rrugëve dhe shtimin e kufizimeve ndaj lëvizjes së palestinezëve.