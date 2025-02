Dy miq fillojnë ecjen këmbë nga Malajzia në Mekë për të kryer Umren

Dy malajzianë kanë filluar një udhëtim të gjatë 10,000 km tërësisht në këmbë, duke synuar të arrijnë në Arabinë Saudite për të përmbushur ëndrrën e tyre të përjetshme, kryerjen e Umres.

Mohammad Farhan Khadid, 34, nga Pendang, dhe Shamsul Azrin Man, 43, nga Kota Sarang Semut në Kedah, u nisën për në pelegrinazhin e tyre në Umre.

Dyshja zgjodhën të fillonin udhëtimin e tyre në Masjid Abdullah Fahim në Kepala Batas, një xhami ku Farhan është i punësuar, duke kërkuar bekime hyjnore për rrugën e tyre të mundimshme përpara.

Miqtë kaluan muaj duke u përgatitur fizikisht dhe psikikisht, duke filluar me një shëtitje provë nga Alor Setar në Hatyai, Tajlandë, në dhjetor 2023. Kjo përvojë e forcoi vendimin e tyre që të ndërmarrin udhëtimin e plotë për në Mekë.

“Pas atij udhëtimi fillestar, ne filluam të kursenim dhe të stërviteshim çdo ditë,” shpjegoi Farhan.

Duke financuar udhëtimin tërësisht përmes kursimeve personale, dyshja theksuan mbështetjen e tyre te besimi dhe jo te sponsorizimet.

Shamsul Azrin, biznesmen dhe baba i një fëmije të vogël, përshkroi itinerarin e tyre fleksibël. Duke synuar të ecin 25-30 kilometra në ditë, ata kanë hartuar një rrugë hibride që kombinon ecjen dhe transitin:

Faza 1 : Ecje nga Malajzia në Hatyai, Tajlandë.

Faza 2 : Udhëtim me tren për në Bangkok, pastaj fluturim për në Nju Delhi, Indi.

Faza 3 : Udhëtim me traget përmes Lahores dhe Karaçit (Pakistan), Bandarit Abbasit (Iran) dhe Dubaiit (Emiratet e Bashkuara Arabe).

Pjesa e fundit : Udhëtimi për në Riad dhe Medine para se të arrinjë në Mekë.

Para se të nisej, Farhan shprehu mirënjohjen për inkurajimin nga njerëzit e dashur. “Elhamdulillah, ne fillojmë me lutjet nga familjet dhe mbështetësit tanë”, u tha ai gazetarëve.

Të dy burrat i nxitën malajzianët që të luten për një kthim të sigurt. /islamgjakova

Share this: Facebook

X