Dy palestinezë të qëlluar për vdekje nga ushtria izraelite në veri të Kudsit Lindor

Dy palestinezë, përfshirë një të mitur, u vranë në agimin e ditës së sotme nga zjarri i ushtrisë izraelite në Kafr Aqab, aty ku pjesa më veriore e Kudsit Lindor takohet me Bregun Perëndimor, transmeton Anadolu.
Ekipet e Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestinezë trajtuan dy të plagosur në gjendje kritike nga plumbat gjatë një bastisjeje izraelite në Kafr Aqab, dhe të dy u transferuan në spital, raportoi agjencia palestineze Wafa.
Ministria e Shëndetësisë Palestinaze njoftoi vdekjen e Amr Al-Marbou, 18 vjeç, dhe Sami Mashaikh, 16 vjeç, të cilët iu nënshtruan plagëve të marra nga zjarri i ushtrisë izraelite, raportoi më vonë agjencia.
Forcat izraelite bastisën lagjen Kafr Aqab, vendosën patrulla në këmbë në rrugët e tij dhe pozicionuan snajperë në çatitë e disa ndërtesave, para se të hapnin zjarr ndaj të rinjve, raportoi Wafa.
Ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga shpërthimi i luftës në Gaza në tetor 2023.
Të paktën 1.078 palestinezë janë vrarë dhe 10.700 të tjerë janë plagosur nga sulmet e ushtrisë dhe kolonëve të paligjshëm në territorin e pushtuar.
Më shumë se 20.500 persona gjithashtu janë arrestuar.
Në një opinion historik korrikun e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë deklaroi se pushtimi izraelit i territorit palestinez është i paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.