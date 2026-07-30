Dy palestinezë të vrarë dhe 10 të plagosur nga sulmet izraelite në Gazën qendrore dhe veriore

Dy palestinezë u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën të enjten si pasojë e bombardimeve izraelite në zona të ndryshme të Rripit të Gazës.
Sipas burimeve mjekësore, ekipet e Spitalit të Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze u ofruan ndihmë mjekësore 10 të plagosurve, ndërsa pranuan edhe trupin e një personi të paidentifikuar të vrarë pas një sulmi izraelit në zonën Al-Yarmouk, në qendër të Qytetit të Gazës.
Burimet shtuan se një tjetër palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën pasi një dron izraelit goditi me raketë një grup civilësh në qytetin Jabalia, në veri të Rripit të Gazës. Të plagosurit dhe viktima u dërguan në Spitalin Al-Shifa, në perëndim të Qytetit të Gazës. /mesazhi