Dy palestinezë të vrarë dhe pesë të plagosur në sulmet izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit

Dy palestinezë u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën të shtunën në sulme izraelite në zona të ndryshme të Rripit të Gazës, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit që është në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Një palestinez i moshuar u vra kur një dron izraelit hodhi një bombë mbi qytetin Xhabalia në veri të Gazës, thanë burime mjekësore për Anadolu.
Pak më herët, një palestinez 46-vjeçar u vra në një sulm izraelit që shënjestroi zonën Qizan al-Najjar, në jug të Khan Younisit, në pjesën jugore të Rripit të Gazës, thanë të njëjtat burime.
Burimet mjekësore raportuan gjithashtu se një palestineze 23-vjeçare u qëllua në qafë nga zjarri i një droni izraelit në lagjen Shejaiya, në lindje të qytetit të Gazës.
Më herët, tre palestinezë u plagosën nga të shtënat izraelite në lindje të rrugës Omar al-Mukhtar në Shejaiya, me njërin në gjendje të rëndë, sipas burimeve mjekësore.
Në veri të Gazës, një tjetër palestinez u plagos në kraharor dhe dorë nga të shtënat izraelite në Xhabalia al-Balad, shtuan burimet.
Sulmet ndodhën në zona jashtë kontrollit dhe dislokimit ushtarak izraelit, siç parashihet në marrëveshjen e armëpushimit.
Një armëpushim i mbështetur nga SHBA-ja është në fuqi në Gaza që nga 10 tetori, duke ndalur ofensivën dyvjeçare të Izraelit që ka vrarë më shumë se 72 mijë persona, shumica gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë që nga tetori 2023.
Megjithatë, pavarësisht armëpushimit, forcat izraelite kanë kryer qindra shkelje të dyshuara përmes bombardimeve dhe të shtënave, duke vrarë 612 palestinezë dhe plagosur 1.640 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.