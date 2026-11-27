Dy palestinezë janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur të premten në mbrëmje në Rripin e Gazës, duke e çuar në tetë numrin e palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në të gjithë territorin gjatë ditës së sotme.
Dëshmitarët thanë se një sulm ajror izraelit goditi një grup palestinezësh pranë klinikës së Mjekëve pa Kufij–Belgjikë, në afërsi të spitalit Al-Shifa. Nga sulmi u vranë dy persona dhe u plagosën disa të tjerë.
Më herët gjatë mbrëmjes, një palestinez tjetër u vra nga forcat izraelite në zonën Al-Mawasi, në jugperëndim të Rafahut, në pjesën jugore të Rripit të Gazës.
Ndërkohë, forcat izraelite kryen disa shpërthime dhe shembje me eksplozivë në lindje të qytetit të Gazës gjatë natës.
Artileria izraelite vazhdoi gjithashtu bombardimet në zonat në lindje të Deir al-Balahut, në Gazën qendrore, si dhe në zonat në lindje të Khan Younisit dhe Rafahut në jug. /mesazhi