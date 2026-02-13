Dy persona humbën jetën nga stuhia Nils në Francë, zyrtarët paralajmërojnë se rreziku nuk ka mbaruar

Stuhia Nils shkaktoi viktimën e dytë në Francë të premten herët, tha një zëdhënës i qeverisë, duke paralajmëruar se rreziku nuk ka mbaruar ende, transmeton Anadolu.
Maud Bregeon i tha transmetuesit TF1 se një burrë në departamentin jugor Tarn-et-Garonne vdiq pasi me sa duket u ngjit në një shkallë në kopshtin e tij në mëngjes.
Njoftimi e çon numrin e të vdekurve në dy pasi një burrë tjetër humbi jetën të enjten në departamentin Landes, pranë qytetit Mees, kur një degë peme ra mbi kamionin e tij.
Ndërsa stuhia lëviz drejt ishullit të Korsikës dhe Alpeve, rreziku i përmbytjeve mbetet i lartë, me alarme të kuqe ende në fuqi të premten për departamentet Gironde dhe Lot-et-Garonne, të zgjatura deri të shtunën nga shërbimi meteorologjik i Francës Meteo-France, sipas transmetuesit BFMTV.
Katër departamente në Alpe janë gjithashtu nën paralajmërime portokalli (rrezik i konsiderueshëm) për ortekë për të premten.
Ndërkohë, 450.000 shtëpi mbetën pa energji elektrike në orët e para të mëngjesit, pasi 900.000 familje mbetën pa energji elektrike një ditë më parë.