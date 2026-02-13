Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Dy persona humbën jetën nga stuhia Nils në Francë, zyrtarët paralajmërojnë se...

Dy persona humbën jetën nga stuhia Nils në Francë, zyrtarët paralajmërojnë se rreziku nuk ka mbaruar

Stuhia Nils shkaktoi viktimën e dytë në Francë të premten herët, tha një zëdhënës i qeverisë, duke paralajmëruar se rreziku nuk ka mbaruar ende, transmeton Anadolu.

Maud Bregeon i tha transmetuesit TF1 se një burrë në departamentin jugor Tarn-et-Garonne vdiq pasi me sa duket u ngjit në një shkallë në kopshtin e tij në mëngjes.

Njoftimi e çon numrin e të vdekurve në dy pasi një burrë tjetër humbi jetën të enjten në departamentin Landes, pranë qytetit Mees, kur një degë peme ra mbi kamionin e tij.

Ndërsa stuhia lëviz drejt ishullit të Korsikës dhe Alpeve, rreziku i përmbytjeve mbetet i lartë, me alarme të kuqe ende në fuqi të premten për departamentet Gironde dhe Lot-et-Garonne, të zgjatura deri të shtunën nga shërbimi meteorologjik i Francës Meteo-France, sipas transmetuesit BFMTV.

Katër departamente në Alpe janë gjithashtu nën paralajmërime portokalli (rrezik i konsiderueshëm) për ortekë për të premten.

Ndërkohë, 450.000 shtëpi mbetën pa energji elektrike në orët e para të mëngjesit, pasi 900.000 familje mbetën pa energji elektrike një ditë më parë.

