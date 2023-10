Dy persona plagosen me armë zjarri në “Kodrën e Trimave”, arrestohen dy të dyshuar

Si pasojë e të shtënave me armë zjarri dy persona kanë mbetur të plagosur sonte në lagjen “Kodra e Trimave” në Prishtinë.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci.

Ai tha se e gjithë ngjarja ka ndodhur brenda një dyqani, teksa shtoi të lënduar janë dërguar në QKUK për trajtim.

“Rreth orës 19:45, është raportuar për gjuajtje me armë zjarri në lagjen “Kodra e Trimave” në Prishtinë. Me të marrë informatën, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para është bërë e ditur se ngjarja ka ndodhur brenda një dyqani dhe për pasojë dy persona kanë marrë plagë nga arma e zjarrit”, u shpreh Borovci.

Borovci bëri të ditur se dy persona janë arrestuar si të dyshuar në lidhje me ngjarjen.

“Ndërkohë që të lënduarit janë dërguar në QKUK për trajtimin e nevojshëm mjekësor, policia ka vazhduar me veprime të tjera operativo-hetimore dhe atyre të ekzaminimit me ç’rast ka gjetur dhe sekuestruar edhe një armë zjarri. Dy persona janë arrestuar nga policia nën rrethana që ndërlidhen me ngjarjen, ndërkaq vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të implikuar në rast si dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes”, ka thënë Borovci