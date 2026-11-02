Dy predha të panjohura godasin një cisternë në Gjirin Persik pranë Arabisë Saudite

Dy predha me origjinë të panjohur kanë goditur anën e majtë të një cisterne që po lundronte në Gjirin Persik, njoftoi Agjencia Britanike për Operacionet Tregtare Detare (UKMTO).
Sipas njoftimit, sulmi ndodhi të dielën në orën 23:47 GMT, rreth 72 milje detare (133 kilometra) në lindje të qytetit bregdetar saudit Khafji.
UKMTO bëri të ditur se të gjithë anëtarët e ekuipazhit janë të sigurt dhe se deri më tani nuk është raportuar ndonjë ndotje e mjedisit detar.
Ende nuk dihet se kush qëndron pas sulmit dhe çfarë lloj predhash janë përdorur. /mesazhi