Dy shoferë padisin Mercedesin, pretendojnë se logoja AMG u shkaktoi djegie

Dy drejtues të automjeteve Mercedes-AMG kanë ngritur një padi kolektive kundër kompanisë, duke pretenduar se kanë pësuar djegie nga logoja metalike AMG e vendosur në ulëset e shoferit.
Gabriel Lahijani dhe Karendeep “Karina” Bath pretendojnë se logoja nxehet së tepërmi kur ekspozohet ndaj diellit dhe mund të shkaktojë djegie, sipas dokumenteve të depozituara në një gjykatë në Kaliforni.
Paditësit pretendojnë se ulëset e përparme të disa modeleve Mercedes-AMG kanë një defekt në dizajn. Sipas tyre, logoja metalike e ngritur AMG mund të bjerë në kontakt të drejtpërdrejtë me pjesën e sipërme të shpinës, qafën ose shpatullat e shoferit.
Lahijani, banor i Los Angelesit, kishte marrë me qira një Mercedes-AMG E-Class të ri, model i vitit 2026. Ai pretendon se më 31 maj pësoi djegie të shkallës së parë dhe të dytë në shpinë pasi u ul në automjet i veshur me një bluzë pa mëngë.
Sipas padisë, një dermatolog dokumentoi dëmtimin dhe e përshkroi atë si një djegie me formën e logos “AMG”.
Rreth gjashtë javë më vonë, Bath dyshohet se pësoi një dëmtim të ngjashëm. Sipas dokumenteve gjyqësore, ajo hyri në Mercedes-AMG-në e saj, e cila kishte qëndruar e parkuar nën diell, dhe shpatulla e saj preku logon metalike në ulëse. Ajo pretendon se ndjeu menjëherë një ndjesi djegieje.
Në ditët në vijim, një shenjë në formën e logos AMG u errësua dhe u bë e dukshme në lëkurën e saj, në atë që paditësit e përshkruajnë si shenjë të një djegieje nga kontakti termik.
Lahijani dhe Bath kërkojnë që Mercedes t’i kompensojë për shpenzimet mjekësore, si dhe për dhimbjen, vuajtjet dhe shqetësimin emocional që, sipas tyre, kanë përjetuar.
Ata kërkojnë gjithashtu që kompania të mbulojë kostot për heqjen e logos AMG nga ulëset e automjeteve të pronarëve të tjerë të prekur nga defekti i pretenduar.