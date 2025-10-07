Dy shtetas të Bosnjës arrestohen në Beograd, njëri kishte mbështjellës telefoni me flamurin shqiptar

Policia e Serbisë ka arrestuar dy shtetas të Bosnje e Hercegovinës në Beograd njëri 29-vjeçar e tjetri 21, nën dyshimin për armëmbajtje pa leje.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Brendshme serbe, gjatë kontrollit, te njëri nga të arrestuarit është gjetur edhe një mbështjellës telefoni me flamurin kombëtar shqiptar.
Përveç dyshimeve për armëmbajtje, ndaj tyre po zhvillohen procedura edhe për shkelje të ligjit mbi të huajt, pasi nuk kishin dokumente të vlefshme për qëndrim të regjistruar në territorin e Serbisë.