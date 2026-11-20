Një eksperiment tregoi se kombinimi i tyre mund të zvogëlojë dëmtimet toksike të mëlçisë. Por rezultatet kanë një kufizim të rëndësishëm që nuk lejon ende nxjerrjen e përfundimeve për njerëzit
Melatonina dhe vitamina E mund të luajnë rol të rëndësishëm në mbrojtjen e mëlçisë nga dëmtimet e shkaktuara nga ekspozimi ndaj insekticideve që përdoren në bujqësi.
Në këtë përfundim kanë arritur shkencëtarët në Turqi, pas një eksperimenti në të cilin kanë studiuar ndikimin e këtyre dy substancave në ndryshimet e shkaktuara në mëlçi nga acetamipridi, një insekticid që përdoret për kontrollin e dëmtuesve në kulturat bujqësore.
Eksperimenti te minjtë tregoi rezultate pozitive
Studiuesit zbuluan se melatonina dhe vitamina E mund të zvogëlojnë dëmtimet e mëlçisë pas ekspozimit ndaj acetamipridit. Megjithatë, hulumtimi është kryer vetëm te minjtë, prandaj rezultatet nuk mund të zbatohen drejtpërdrejt te njerëzit.
Gjatë eksperimentit, pas ekspozimit ndaj insekticidit, te kafshët u regjistruan nivele të rritura të enzimave të mëlçisë, përkatësisht ALT, AST dhe ALP, si dhe një rritje e stresit oksidativ.
Në indet e mëlçisë u vërejtën gjithashtu ndryshime patologjike, përfshirë inflamacionin, nekrozën dhe shenja të fibrozës.
Foto: Shandor_gor
Kur minjve iu administruan melatonina dhe vitamina E, ndryshimet e dëmshme ishin më pak të theksuara. Kombinimi i këtyre dy substancave tregoi efektin më të favorshëm: treguesit biokimikë iu afruan vlerave normale, ndërsa dëmtimet e indeve të mëlçisë ishin më të lehta.
Sipas studiuesve, ky efekt mund të lidhet me vetitë antioksiduese të melatoninës dhe vitaminës E, të cilat ndihmojnë në zvogëlimin e stresit oksidativ të shkaktuar nga ekspozimi ndaj acetamipridit.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se rezultatet te kafshët nuk dëshmojnë se i njëjti efekt mbrojtës ekziston edhe te njerëzit. Për këtë nevojiten studime të mëtejshme klinike.
Prandaj, këto gjetje nuk përbëjnë rekomandim për përdorimin e melatoninës apo vitaminës E si mbrojtje nga pesticidet. Mënyra kryesore e parandalimit të dëmtimeve mbetet kufizimi i ekspozimit dhe respektimi i masave të sigurisë gjatë përdorimit të insekticideve.