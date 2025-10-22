`Dy të arrestuar në Prishtinë, Policia kap mbi 2 kg kokainë dhe mijëra euro para të gatshme

Njësia për Reagim të Shpejtë e Policisë së Kosovës në Prishtinë ka arrestuar dy persona dhe ka sekuestruar mbi 2 kilogramë kokainë gjatë një kontrolli rutinor të realizuar mbrëmjen e 21 tetorit në kryeqytet.
Sipas njoftimit zyrtar, policia ka ndaluar një veturë me targa të huaja, në të cilën ndodheshin një shtetas kosovar (drejtues i mjetit) dhe një shtetas i huaj (pasagjer).
Gjatë kontrollit, pasagjeri i huaj ka tentuar të largohet nga vendi i ngjarjes, por është ndaluar pas reagimit të policisë.
Ai dyshohet se ka rezistuar në mënyrë agresive ndaj zyrtarëve policorë, ndërsa gjatë arrestimit tek i njëjti janë gjetur dy pako të mbështjella me substancë të bardhë të dyshuar si kokainë, me peshë totale 2,270.6 gramë (mbi 2 kilogramë).
Gjatë kontrollit janë sekuestruar edhe:
12,550 euro para të gatshme,
1,000 euro shtesë,
si dhe një telefon mobil.
Në vendngjarje kanë dalë edhe hetues nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë, ndërsa me urdhër të prokurorit kompetent është kryer kontroll edhe në shtëpinë e shtetasit kosovar, ku nuk është gjetur ndonjë material i dyshimtë.
Të dy të dyshuarit, pas intervistimit, janë dërguar në mbajtje për 48 orë, me urdhër të prokurorit të rastit.