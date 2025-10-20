Dy të vdekur pasi një avion mallrash doli nga pista në Hong Kong

Dy anëtarë të stafit tokësor humbën jetën sot pasi një avion mallrash rrëshqiti nga pista gjatë uljes në aeroportin ndërkombëtar të Hong Kongut dhe ra në det pas përplas me një automjet patrullimi, transmeton Anadolu.
Avioni Boeing (BA.N) 747 nga Dubai doli nga pista veriore dhe u përplas me një automjet patrullimi të palëvizshëm me dy anëtarë të stafit tokësor në bord pasi u ul në pistë rreth orës 4 të mëngjesit (ora lokale), raportoi faqja lokale e lajmeve në anglisht Hong Kong “Free Press”.
Si avioni i mallrave ashtu edhe automjeti ranë në det. Dy anëtarët e stafit tokësor u konfirmuan të vdekur pasi u nxorën nga deti rreth 40 minuta më vonë.
Avioni ishte pjesërisht i zhytur, por të katër anëtarët e ekuipazhit në bord shpëtuan. Zyrtarët e aeroportit nuk morën sinjal shqetësimi nga avioni i mallrave.
Hetuesi kryesor për aksidentet dhe sigurinë e Autoritetit të Hetimit të Aksidenteve Ajrore, Man Ka-chai u tha gazetarëve se Fluturimit UAE9788 iu dha ‘drita e gjelbër’ për t’u ulur nga një nga kullat e kontrollit të aeroportit.
Autoriteti do të nisë një hetim për shkakun e aksidentit.