Dy të vrarë në sulmin me dron izraelit në Libanin jugor, pavarësisht armëpushimit

Izraeli kreu një sulm me dron në jug të Libanit ku u vranë 2 persona dhe u plagos një civil, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e Ministrisë libaneze të Shëndetësisë tha se sulmi kishte në shënjestër një makinë në Rrugën Zebdine në lagjen Nabatieh.
Agjencia shtetërore e lajmeve NNA tha se një qytetar libanez dhe gruaja e tij u vranë në sulm.
Nuk pati asnjë koment nga ushtria izraelite për sulmin.
Një armëpushim u arrit në nëntor 2024 pas një cikli njëvjeçar sulmesh ndërkufitare midis Hezbollahut dhe Izraelit që filloi në tetor 2023. Konflikti u përshkallëzua në një ofensivë të plotë izraelite deri në shtator 2024, duke rezultuar në më shumë se 4.000 vdekje dhe rreth 17.000 të plagosur.
Sipas kushteve të armëpushimit, Izraeli duhej të tërhiqej plotësisht nga Libani jugor deri në janar 2025. Megjithatë, deri më tani ka tërhequr vetëm pjesërisht trupat dhe vazhdon të mbajë një prani ushtarake në pesë pika kufitare.