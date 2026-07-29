Dy ushtare izraelite bënë vetëvrasje, shkon në 16 numri i ushtarakëve që vranë veten këtë vit

Dy ushtare izraelite kryen vetëvrasje gjatë dy ditëve të fundit, duke e çuar në 16 numrin e ushtarëve izraelitë aktivë që kanë vrarë veten këtë vit, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës “Haaretz”, një ushtare që shërbente në Batalionin Bardelas vdiq të martën pasi u gjet e plagosur në një bazë në jug të Izraelit. Tjetra, e cila shërbeu në një rol të klasifikuar në Drejtorinë e Inteligjencës Ushtarake, vdiq dy ditë më parë në bazën Glilot pranë Ramat Hasharon, në veri të Tel Avivit.
Të paktën nëntë ushtarë shtesë që shërbyen gjatë luftës së Gazës, qoftë në shërbim të rregullt apo në rezervë, kryen vetëvrasje këtë vit pasi përfunduan detyrën aktive.
Sipas gazetës, shifrat tregojnë rritje të vetëvrasjeve tek ushtarakët që nga shpërthimi i luftës më 7 tetor 2023.
Para luftës, ushtria regjistroi mesatarisht 12 vetëvrasje në vit gjatë dekadës së mëparshme. Nga 7 tetori deri në fund të 2023, shtatë ushtarë aktivë vranë veten. Numri u rrit në 21 në 2024 dhe në 22 në vitin 2025, totali më i lartë vjetor në 15 vjet, sipas të dhënave ushtarake të cituara nga gazeta.
“Haaretz” thekson se ushtria ka identifikuar disa raste në të cilat pjesëmarrja në luftë ishte e lidhur drejtpërdrejt me vetëvrasjen, përfshirë rezervistë të diagnostikuar me çrregullim stresi post-traumatik pas shërbimit në Gaza ose përreth.
Izraeli ka vazhduar luftën e tij gjenocidale në Gaza që nga 8 tetori 2023. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, mbi 73 mijë palestinezë janë vrarë dhe mbi 174 mijë të tjerë janë plagosur, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, sulmet izraelite kanë vazhduar, duke vrarë të paktën 1.207 palestinezë dhe duke plagosur 3.914 të tjerë, sipas ministrisë.