Ballina Lajmet Kosovë Dyshohet për sulm seksual ndaj një gruaje, arrestohet e më pas lirohet...

Dyshohet për sulm seksual ndaj një gruaje, arrestohet e më pas lirohet një burrë në Fushë-Kosovë

Një burrë është arrestuar në Fushë-Kosovë nën dyshimin se ka sulmuar seksualisht një grua, ka bërë të ditur Policia e Kosovës në raportin 24-orësh.

Sipas njoftimit zyrtar, rasti dyshohet se ka ndodhur të shtunën e javës së kaluar.

I dyshuari, mashkull kosovar, është ndaluar dhe intervistuar nga autoritetet policore lidhur me rastin.

Ndërkohë që me vendim të prokurorit të shtetit, pas përfundimit të intervistimit, i dyshuari është liruar dhe rasti ka shkuar në procedurë të rregullt.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, i njëjti dyshohet se ka kryer veprën e lartcekur ndaj viktimës femër kosovare. Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari lirohet në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftim.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram