Dyshohet për sulm seksual ndaj një gruaje, arrestohet e më pas lirohet një burrë në Fushë-Kosovë

Një burrë është arrestuar në Fushë-Kosovë nën dyshimin se ka sulmuar seksualisht një grua, ka bërë të ditur Policia e Kosovës në raportin 24-orësh.
Sipas njoftimit zyrtar, rasti dyshohet se ka ndodhur të shtunën e javës së kaluar.
I dyshuari, mashkull kosovar, është ndaluar dhe intervistuar nga autoritetet policore lidhur me rastin.
Ndërkohë që me vendim të prokurorit të shtetit, pas përfundimit të intervistimit, i dyshuari është liruar dhe rasti ka shkuar në procedurë të rregullt.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, i njëjti dyshohet se ka kryer veprën e lartcekur ndaj viktimës femër kosovare. Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari lirohet në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftim.