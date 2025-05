E ardhmja është këtu: Visa prezanton një epokë të re të tregtisë me teknologjinë AI

Për të përshpejtuar zhvillimin e tregtisë me AI në shkallën dhe ritmin e kërkuar, kompania po bashkëpunon me platformat dhe markat e AI që konsumatorët dhe tregtarët zgjedhin çdo ditë, duke përfshirë: Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe dhe Samsung.

“Shohim potencial të jashtëzakonshëm në rolin që agjentët e AI do të luajnë në tregti – nga automatizimi i detyrave të zakonshme si porositja e ushqimeve, deri te kërkimi dhe vendimmarrja më komplekse, si sigurimi i një rezervimi të vështirë në restorant apo një bilete koncerti,” tha Jack Forestell, Zyrtari Kryesor i Produkteve dhe Strategjisë në Visa. “Ky do të jetë një ndryshim transformues, që do të sjellë më shumë magji dhe lehtësi në përvojën e konsumatorit dhe do të krijojë një realitet të ri që do ta ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si blejmë.

Produkte të reja, risi dhe aftësi të avancuara

Visa vazhdon të investojë në veçori dhe aftësi të reja që zgjerojnë shtrirjen e rrjetit të saj dhe ofrojnë përvoja pagesash të sigurta dhe pa ndërprerje.

Stablecoins: Prej më shumë se gjysmë dekade, Visa ka lehtësuar transaksionet me kriptomonedha dhe tashmë po zgjeron më tej aplikimet e stablecoin-ve përmes kartave të lidhura me stablecoin, zgjidhjeve për pagesa dhe para të programueshme. Bridge, një kompani e Stripe, po bashkëpunon me Visa për një produkt të ri karte që u mundëson zhvilluesve fintech të ofrojnë karta Visa të lidhura me stablecoin për klientët e tyre në disa shtete, përmes një integrimi të vetëm me API.

Zgjerimi i Flex Credential: Vitin e kaluar, Visa rikonceptoi kartën duke prezantuar Flex Credential – një kartë të gjeneratës së re që lejon kalimin e pandërprerë mes metodave të ndryshme të pagesës (debit, kredi, “blej tani, paguaj më vonë”). Sot, miliona njerëz në mbarë botën po e përdorin këtë zgjidhje dhe Visa planifikon të shtojë mundësi të reja përdorimi, si: zgjerimi i aksesit në linja krediti, llogari investimesh, shpërblime, karta komerciale dhe më shumë.

Visa dhe Klarna prezantuan sot partneritetin e tyre për të sjellë Flex Credential në SHBA dhe për të qenë të parët në Europë që ofrojnë një rast përdorimi nga debit në “blej tani, paguaj më vonë”, duke i dhënë konsumatorëve më shumë fleksibilitet në mënyrën se si paguajnë. Detajet e mëtejshme do të prezantohen më vonë gjatë vitit.

Më shumë mënyra për të paguar dhe për të marrë pagesa

Visa po prezanton mënyra të reja që u japin mundësi konsumatorëve, tregtarëve dhe partnerëve të paguajnë dhe të marrin pagesa në mbarë botën.