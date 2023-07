E bleu një nga veturat më të shtrenjta – shikoni se si pronari e vozit këtë Ferrari

Sjellja e pronarit tregon qartë se çfarë mendon ai për vetura të tilla.

Ekzistojnë dy lloje themelore të pronarëve të veturave të shtrenjta. Të parët janë koleksionistët që me obsesion i mbajnë kafshët e tyre prej kallaji në garazh si skulptura. Ideja e tyre për të shijuar një veturë zakonisht zbret në shikimin e veturave të tyre të papërlyera të parkuara në një sallë me ajër të kondicionuar ndërsa janë shtrirë në një kolltuk Eames ndërsa pinin ngadalë një gotë pije fisnike.

Të tjerët blejnë një veturë për të shijuar vozitjen. Ka të paktën një pronar të Ferrari Daytona SP3 që nuk i intereson çmimi i veturës. Kjo është vetura që Ferrari premtoi se do të prodhonte saktësisht 599 kopje dhe do t’i ofronte me një çmim fillestar prej dy milionë euro.

YouTuber TFJJ vizitoi Heveningham Concours në Britaninë e Madhe, dhe ylli kryesor atje ishte Ferrari i sapopërmendur, një shembull në nuancën magnetike tërheqëse Rosso Libano të së kuqes.

Vizitorët dëshmuan lëvizjen në një ngjitje të shkurtër ku pronari e ngiste atë seriozisht duke përdorur perlën 6.5 V12 me 840 kuaj/fuqi dhe 697 Nm.

Spektatorët mund të mos kenë parë përshpejtimin në 100 km/h në 2.85 sekonda, por ata mund të shihnin pamjen e pazakontë të një Ferrari që po largohej nga asfalti. Dhe atë me një këmbë të rëndë në gaz dhe reagimin e duhur të rrotave të pasme.