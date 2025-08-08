E futi në borxh me fajde dhe bixhoz – Prokuroria ngre aktakuzë ndaj një qytetari në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit F.Sh., i cili gjendet në paraburgim që nga 9 dhjetori 2024, nën dyshimet për përfshirje në veprat penale të fajdes dhe organizimit të bixhozit.
Sipas aktakuzës, gjatë periudhës nga shtatori 2023 e në vazhdim, F.Sh. ka përfituar shuma të mëdha parash në mënyrë të paligjshme, duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të një viktime, të cilit fillimisht i kishte huazuar 70 mijë euro me kushte të rënda kthimi dhe me kamatë të lartë.
Kur viktima nuk kishte mundësi të kthente borxhin, F.Sh. kishte vazhduar t’i siguronte shuma shtesë parash me kamata që varionin nga 15% deri në 20%, përfshirë 10 mijë euro me 15% kamatë, 5 mijë euro me kamatë 3 mijë euro për gjashtë javë, dhe disa herë të tjera me kushte të ngjashme.
Në gusht të vitit 2024, i pandehuri u kap në flagrancë nga Policia e Kosovës teksa po merrte 5,000 euro nga viktima. Sipas aktakuzës, viktima kishte paguar gjithsej 14,600 euro në bazë të kamatës dhe ende i mbeten edhe 21,400 euro të papaguara.
Gjithashtu, aktakuza e ngarkon F.Sh. me organizim të bixhozit, ku thuhet se ai ia kishte mundësuar një personi tjetër, A.Z., të merrte pjesë në lojëra të fatit, duke i dhënë fillimisht 20 mijë euro dhe më pas duke e futur në borxh prej 70 mijë euro të tjera.
Prokuroria i ka propozuar Gjykatës që pas shqyrtimit të çështjes dhe vlerësimit të provave, i pandehuri F.Sh. të shpallet fajtor dhe të dënohet në përputhje me ligjin.