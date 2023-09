E morën me qira një veturë Tesla – nënë e bijë mbesin të bllokuara pasi nuk dinin se si ti hapnin dyert

Gjigandi i veturave me qira Hertz ka ofruar një rimbursim të plotë për një nënë dhe vajzë në SHBA që mbeten “të bllokuara” në një Tesla Model 3 – dhe nuk mund të gjenin çelësin emergjent të dyerve – të marrë me qira nga kompania, kur vetura mbeti pa bateri dhe përfundoi buzë rrugës.

Siç raportohet nga gazeta amerikane CBS News, nëna – Becky Liebau – dhe vajza e saj 16 vjeçare po udhëtonin për të parë kolegjet në SHBA dhe zgjodhën të merrnin me qira një veturë përmes Hertz.

Megjithatë, pavarësisht se kërkoi një veturë me benzinë ose naftë, zonjës Liebau raportohet se një punonjës i Hertz i kishte thënë asaj se të gjitha veturat nga lista e saj e zgjedhjeve të preferuara ishin rezervuar më herët, me një Tesla Model 3 elektrik që mbetej si vetura e vetme në dispozicion me madhësi ekuivalente, raporton Drive.

Pasi nuk kishte drejtuar kurrë një veturë elektrike më parë, zonja Liebau ishte e shqetësuar për marrjen me qira të veturës – gjë që u përkeqësua kur ajo u fut në Tesla për të zbuluar se presioni i gomave të veturës ishte i ulët dhe se bateria kishte më pak se gjysmën e fuqisë.

Llogaritësi i distancës së lëvizjes së veturës tregonte se kishte më pak se 150 km për të udhëtuar derisa bateria e tij të fiket, por zonja Liebau thuhet se nuk ishte në gjendje të gjente një stacion karikimi Tesla – dhe Hertz nuk përfshiu një përshtatës kabllor karikimi që do të lejonte Model 3-shin të përdorte një karikues jo-Tesla.

Gjatë vozitjes dhe kërkimit të stacioneve të karikimit, bateria e Teslës u fik, duke bllokuar nënën dhe vajzën në anë të rrugës.

Tesla Model 3 përdor një çelës të vogël në pjesën e sipërme të dorezës së derës për të hapur dyert e saj kur bateria e saj është e ngarkuar (shih videon më poshtë), megjithëse kur mbaron karikimi, ka një lëshim urgjent pranë çelësit të dritares. Dhe me sa duket duket se zonja Liebau apo vajza e saj e dinin këtë.