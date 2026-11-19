Godina e Parlamentit të parë shqiptar, në përfolje për qendër hebraike(!!!)
Një tjetër godinë historike mund të jetë “viktimë e pushtimit” izraelit të Shqipërisë: ish-Parlamenti i parë i shtetit shqiptar në vitet ’20, sot Teatri i Kukullave.
Kjo është paralajmëruar nga gazetari Blendi Fevziu në një podcast me kolegun Alfred Peza. Sipas tij, ndërtesa ka një rëndësi të veçantë në historinë politike dhe institucionale të Shqipërisë dhe se destinacioni i saj duhet të lidhet me këtë trashëgimi.
“Unë kam insistuar vazhdimisht dhe kam ngritur shqetësimin nëse ndodh që Teatri i Kukullave të kthehet në një qendër hebraike, siç pretendohet.
E di që kjo është bërë publike dhe shpresoj që të mos ndodhë.
Nuk ka lidhje me historinë hebraike. Aty austriakët nisën të ndërtonin një shtëpi oficerësh, por përfunduan vetëm themelet.
Në vitin 1920, kur qeveria e Kongresit të Lushnjës erdhi në Tiranë, pati shumë debate. Në vitin 1923, kur u kuptua se Tirana do të mbetej kryeqytet, parlamenti, me një votim unanim, vendosi që buxhetin e parë, në një kohë kur nuk kishte para, ta investonte për ndërtimin e parlamentit të parë të Shqipërisë.
Ishte godina e parë e ndërtuar me fonde publike të shtetit shqiptar. Parlamenti u hap në vitin 1925, por gjesti ishte i rrallë. Ajo duhet të jetë Muzeu i Parlamentarizmit, sepse ne kemi një histori parlamentare.
Në atë parlament është shpallur Mbretëria Shqiptare, si dhe bashkimi me Italinë, kur kurora iu dorëzua Viktor Emanuelit”, ka arsyetuar Fevziu.
Duket e pabesueshme që vërtet ajo godinë t’u jepet izraelitëve, por kur sheh çmenduritë e pafrenueshme të Edi Ramës në këtë aspekt, ngjan vërtet e besueshme.
Rama po e kryen hapur tashmë aktin e tradhëtisë kombëtare, duke ia dhuruar Shqipërinë një shteti ndër më gjakatarët e më absurdët në histori, ndër më belasjellësit po ashtu për këdo që bashkëpunon me ta.
Palestina, Lindja e Mesme në parehati, luftrat që ata ndezin kudo, krizat e shumta globale që provokojnë, janë pasqyra më e qartë pë atë që ka sy të shohë e mendje të mendojë.
Reagimi
Por në një reagim të shpejtë, ministri Gonxhe e ka përgënjeshtruar këtë që aludon Fevziu.
“Pretendimet që po qarkullojnë në media dhe rrjete sociale për ndryshimin e funksionit të godinës historike të Teatrit të Kukullave nuk qëndrojnë. Jo se qendrat e kulturave të tjera janë herezi, aspak, por se është e gabuar të përdoret një realitet kaq simbolik duke e përshkruar si të zëvendësueshëm nga diçka që për shkak të aktualitetit do krijonte një ngarkesë të re që të ushqente fantazi e paranoja absurde”, shkruan Gonxhe.
E megjithatë, çfarë ka të bëjë me Izraelin në Shqipëri nuk është dhe aq paranojë. Por dhe nëse është e tillë, është qeveria, vetë Rama që e ka ushqyer atë. /tesheshi.com/