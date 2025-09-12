E (pa)besueshme: kush është ngarkuar me sigurinë e shpërndarjes së ndihmave në Gaza, aty ku vritesh me bukë në gojë?!

Anëtarët e klubit amerikan të motoçikletave Infidels Motorcycle Club, i njohur për pikëpamjet e tij anti-muslimane, janë punësuar për të ofruar siguri të armatosur në shpërndarjen e ndihmave në Gaza, ka zbuluar një hetim i BBC-së.
BBC ka konfirmuar identitetin e dhjetë anëtarëve të klubit që punojnë për UG Solutions, një kontraktor privat që ofron siguri në vendet e Fondacionit Humanitar të Gazës (GHF) ku qindra civilë kanë kërkuar ushqim mes kaosit dhe të shtënave me armë. Shtatë anëtarë të klubit të motoçikletave mbajnë pozicione drejtuese në vendet kontroverse.
UG Solutions ka mbrojtur kualifikimet e punonjësve të saj, duke thënë se nuk përjashton kandidatët për “hobi personale ose lidhje me organizata që nuk lidhen me kapacitetin e tyre të punës”. GHF ka theksuar se ka një “politikë tolerance zero për çdo qëndrim diskriminues ose urrejtës”.
Infidels MC u themelua në vitin 2006 nga veteranë amerikanë të Irakut dhe anëtarët e saj e shohin veten si kryqtarë të ditëve të sotme, duke përdorur kryqin e Kryqëzatorit si simbol të tyre. Klubi ka promovuar publikisht mesazhe anti-islame, duke përfshirë therjen e derrave gjatë Ramazanit, dhe ka kundërshtuar hapur zakonet islame.
Udhëheqësi i klubit, Johnny “Taz” Mulford, një ish-rreshter i Ushtrisë Amerikane, drejton ekipin e UG Solutions në Gaza. Mulford është dënuar më parë për konspiracion, vjedhje dhe dhënie deklaratash të rreme ndaj autoriteteve ushtarake. BBC ka identifikuar tre anëtarë të tjerë të lartë të klubit në role udhëheqëse në Gaza: Larry “J-Rod” Jarrett, Bill “Saint” Siebe dhe Richard “A-Tracker” Lofton.
Vlerësimet nga ish-punonjësit sugjerojnë se të paktën 40 nga 320 personat e punësuar në Gaza u rekrutuan nga Infidels MC. UG Solutions u paguan kontraktorëve të saj midis 980 dhe 1,580 dollarë në ditë, duke përfshirë shpenzimet.
BBC raportoi se kishte pasur incidente dhune në vendet e shpërndarjes së ndihmave, me 1,135 civilë të vrarë deri më 2 shtator, kryesisht nga forcat izraelite të sigurisë, sipas OKB-së. UG Solutions mohoi se stafi i saj kishte qëlluar mbi civilët, por pranoi se ishin përdorur të shtëna paralajmëruese për të shpërndarë turmat. /tesheshi