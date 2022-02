E pamjaftueshme konsiderohet kërkimfalja e Papës së pensionuar

Papa i pensionuar Benedikti XVI kërkoi falje të martën për çdo “gabim të rëndë” gjatë trajtimit të rasteve të abuzimit seksual të klerit katolik, por mohoi çdo keqpërdorim personal apo specifik pasi një raport i pavarur kritikoi veprimet e tij në katër raste kur sa ishte kryepeshkop i Mynihut në Gjermani.

Mungesa e një ndjesie personale nga Benedikti ose pranimi i fajit i zemëroi menjëherë të mbijetuarit e abuzimit seksual, të cilët thanë se përgjigja e tij pasqyronte refuzimin “e përhershëm” të hierarkisë katolike për të pranuar përgjegjësinë për përdhunimin dhe sodominë e fëmijëve nga priftërinjtë.

Benedikti, 94 vjeç, po i përgjigjej një raporti të 20 janarit nga një firmë ligjore gjermane që ishte porositur nga Kisha Katolike Gjermane për të parë sesi u trajtuan rastet e abuzimit seksual në Kryedioqezën e Mynihut midis 1945 dhe 2019. Benedikti, ish-kardinali Joseph Ratzinger, kryesoi Kryedioqezën nga viti 1977 deri në 1982.

Raporti fajësonte qasjen e Benediktit gjatë katër rasteve gjatë kohës së tij si kryepeshkop, duke e akuzuar atë për sjellje të pahijshme për dështimin për të kufizuar shërbimin e katër priftërinjve, edhe pasi ata ishin dënuar penalisht. Raporti gjithashtu fajësonte paraardhësit dhe pasardhësit e tij, duke vlerësuar se kishte pasur të paktën 497 viktima të abuzimit gjatë dekadave dhe të paktën 235 autorë të dyshuar.

Vatikani lëshoi ​​të martën një letër që Benedikti i shkroi për t’iu përgjigjur akuzave, së bashku me një përgjigje më teknike nga avokatët e tij, të cilët kishin dhënë një përgjigje fillestare prej 82 faqesh për firmën ligjore në lidhje me qëndrimin e tij gati pesëvjeçar në Mynih.

Përfundimi i avokatëve të Benediktit ishte i vendosur: “Si kryepeshkop, kardinali Ratzinger nuk ishte i përfshirë në asnjë mbulim të akteve të abuzimit”, shkruan ata. Ata kritikuan autorët e raportit për keqinterpretimin e paraqitjes së tyre dhe pohuan se nuk dhanë prova që Benedikti ishte në dijeni të historisë kriminale të ndonjë prej katër priftërinjve.

Përgjigja e Benediktit ishte më shpirtërore, megjithëse vazhdoi gjerësisht të falënderonte ekipin e tij ligjor përpara se të trajtonte akuzat ose viktimat e abuzimit.

“Kam pasur përgjegjësi të mëdha në Kishën Katolike”, tha Benedikti. “Aq më e madhe është dhimbja ime për abuzimet dhe gabimet që ndodhën në ato vende të ndryshme gjatë kohës së mandatit tim”.

Benedikti lëshoi ​​atë që ai e quajti “rrëfim”, megjithëse nuk pranoi ndonjë faj specifik. Ai kujtoi se mesha e përditshme fillon me besimtarët që rrëfejnë mëkatet e tyre dhe kërkojnë falje edhe për “gabimet e rënda”. Benedikti vuri në dukje se në takimet e tij me viktimat e abuzimit gjatë kohës që ishte papë. “Kam parë drejtpërdrejt efektet e një faji shumë të rëndë. Dhe kam kuptuar se ne vetë jemi të përfshirë në këtë faj të rëndë sa herë që e neglizhojmë ose nuk arrijmë ta përballojmë atë me vendosmërinë dhe përgjegjësinë e nevojshme, siç ka ndodhur shumë shpesh dhe vazhdon të ndodhë”, shkroi ai. “Ashtu si në ato takime, edhe një herë mund t’u shpreh të gjitha viktimave të abuzimit seksual turpin tim të thellë, pikëllimin tim të thellë dhe kërkesën time të përzemërt për falje”.

Përgjigja e tij tërhoqi kritika të shpejta nga Eckiger Tisch, një grup që përfaqëson të mbijetuarit e abuzimit të klerit gjerman, i cili tha se përshtatet me “relativizmin e përhershëm të kishës për çështjet e abuzimit – gabime dhe gabime ndodhën, por askush nuk merr përgjegjësi konkrete”.

Benedikti “nuk mund ta detyrojë veten thjesht të deklarojë se i vjen keq që nuk ka bërë më shumë për të mbrojtur fëmijët që i janë besuar kishës së tij”, tha grupi.

Përgjigja e Papës në pension ka të ngjarë të komplikojë përpjekjet e peshkopëve gjermanë për të provuar të rivendosin besueshmërinë me besimtarët, kërkesat e të cilëve për llogari janë shtuar vetëm pas dekadash abuzimi dhe mbulimi. /koha