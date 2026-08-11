Edhe sot kufizimi i përkohshëm i qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se nesër do të ketë kufizim të përkohshëm të qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë.
Kufizimi do të vlejë në autostrada nga ora 11:00 deri në 17:30, për shkak të temperaturave të larta që pritet të mbizotërojnë gjatë ditës.
Sipas ministrisë, masa është marrë bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave për ditën e nesërme.
Ndërkohë, këto automjete do të mund të qarkullojnë pa kufizime në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse.
Nga kufizimi përjashtohen automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimeve emergjente dhe institucioneve shëndetësore.
Ministria u ka bërë thirrje operatorëve ekonomikë dhe shoferëve që ta respektojnë masën dhe t’i planifikojnë udhëtimet e tyre sipas orarit të përcaktuar.