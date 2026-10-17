Edi Rama dhe Sali Berisha kanë shansin të mbahen mend në histori (jo vetëm të hynë në histori se tashmë e kanë bërë)

Ngërçi politik në Shqipëri
Sipas raportimeve të 14–16 tetorit 2026, Shqipëria po përballet me protesta të forta, të nxitura nga pakënaqësitë lidhur me korrupsionin, arsimin, koston e jetesës dhe projekte të diskutueshme zhvillimore.
Kryeministri Edi Rama ka refuzuar thirrjet për dorëheqje, ndërsa seanca plenare e planifikuar për 15 tetor është shtyrë për një javë. Ndërsa Komisioni Evropian ka evidentuar polarizimin politik, mungesën e dialogut të mirëfilltë, dobësitë e mbikëqyrjes parlamentare dhe nevojën për reformë të gjithanshme zgjedhore.
Nëse Edi Rama jep dorëheqjen
Pesë hapa konkretë për të dalë nga kriza
1 – Të zhvillohet një tryezë mes mazhorancës, opozitës dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, me ndërmjetësim të besueshëm. Takimi duhet të përqendrohet te çështje të përcaktuara si: funksionimi i Parlamentit, standardet zgjedhore, korrupsioni dhe përgjegjësia institucionale. Jo te ndarja e posteve.
2 – Hetim i besueshëm i çështjeve të dyshuara për korrupsion. Çdo akuzë konkrete të trajtohet nga institucionet kompetente, mbi bazën e provave dhe procedurave ligjore. Nëse ka shkelje, të ketë përgjegjësi juridike; nëse akuzat nuk provohen, kjo të bëhet e qartë publikisht. Asnjë politikan nuk duhet të jetë mbi ligjin dhe asnjë person nuk duhet të shpallet fajtor vetëm nga akuzat politike.
3 – Reformë zgjedhore me garanci të matshme. Të adresohen rekomandimet e OSBE/ODIHR-it, transparenca e financimit të partive, përdorimi i burimeve shtetërore në fushata, administrimi zgjedhor dhe mekanizmat e ankimimit. Reforma duhet të prodhojë rregulla të zbatueshme, jo thjesht një marrëveshje politike.
4 – Parlament funksional dhe opozitë me rol real kontrollues. Seancat dhe komisionet parlamentare duhet të funksionojnë rregullisht. Opozita duhet të ushtrojë mbikëqyrje reale mbi ekzekutivin, të marrë përgjigje për interpelancat dhe të ketë mundësi të hetojë çështjet përmes mekanizmave ligjorë. Mazhoranca, nga ana tjetër, duhet të garantojë ushtrimin e të drejtave parlamentare pa e kthyer çdo mosmarrëveshje në bllokim institucional.
5 – Përfshirja e qytetarëve dhe e të rinjve. Pakënaqësitë për arsimin, punësimin dhe mundësitë ekonomike duhen trajtuar me masa konkrete, afate dhe buxhete të publikuara. Përfaqësuesit e studentëve dhe shoqërisë civile duhet të dëgjohen drejtpërdrejt, pa u reduktuar automatikisht në mbështetës të njërës palë politike.
Nëse Edi Rama nuk e jep dorëheqjen
Nëse Edi Rama nuk jep dorëheqjen, atëherë Sali Berisha duhet të marrë një vendim të guximshëm politik:
– të tërhiqet nga drejtimi i Partisë Demokratike,
– të propozojë një përfaqësues të besueshëm nga shoqëria civile për ta drejtuar atë dhe të përqendrohet te drejtimi politik i protestës.
Opozita ka nevojë për një riorganizim që të rikthejë besimin e qytetarëve, të zgjerojë mbështetjen shoqërore dhe t’i japë protestës një drejtim të qartë, qytetar dhe demokratik.
Në të kundërt, nëse kriza vazhdon pa një rrugëdalje politike dhe institucionale, tensionet rrezikojnë të thellohen edhe më shumë. Shqipëria nuk ka nevojë për një tjetër vit të zi si ai i vitit 1997, por për përgjegjësi politike, maturi dhe një zgjidhje që i shërben vendit.
Historia na paralajmëron:
Kur politika dështon të gjejë zgjidhje, çmimin e paguan shoqëria. Shqipëria nuk duhet ta lejojë veten të shkojë drejt një tjetër tragjedie kombëtare.
Autor: Behar Kaçeli
By: ardhmëriaonline.com